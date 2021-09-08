5 приемов в макияже, которые уже безнадежно устарели
Графичные брови
Читайте также: 5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосамиГрафичные брови — самая популярная проблема среди девушек в настоящее время. Здесь важно помнить одно правило: брови больше не нужно вырисовывать. Достаточно будет просто причесать их гелем, а для яркости можно воспользоваться тенями. Но главное — не переборщите. Выбирайте оттенок на тон светлее ваших волос. Помните, что естественность сейчас в тренде.
Нерастушеванный контур на губах
Запомните, нельзя оставлять контур губ чёткой тёмной полоской. Если вы хотите таким образом увеличить губы, то это нужно делать аккуратно. Допустимо отступить миллиметр, выходя за натуральный контур, и оттушевать карандаш к центру.
Слишком много тонального крема
Мода на матовость и плотное покрытие — позавчерашний день. Визажисты советуют отказаться от плотных текстур и отдать предпочтение лёгкой основе с мерцающими частичками. Чтобы правильно подобрать себе тональный крем, нужно опираться на оттенок шеи.
Макияж губ с «эффектом омбре»
Читайте также: 5 главных признаков хорошей туши для ресницЭтот вариант вряд ли можно назвать примером элегантности и утонченности. Тут всегда есть опасность сделать некачественный переход цветов, да и вообще — подобрать для этого не самую подходящую палитру оттенков. Возможно, мейкап-профи и сможет добиться эффектного «омбре» на ваших губах, но на свои силы лучше лишний раз не полагаться.
Яркие тени, подводка, стрелки — все вместе?
Нельзя выйти на улицу с неоновыми тенями и черными стрелками на глазах. Или плавающей подводкой и смоки. Основное правило в мире стиля –минимализм, только одна техника за раз.
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