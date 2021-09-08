Вчера это было актуально, а сегодня уже прошлый век.

5 приемов в макияже, которые уже безнадежно устарели Pinterest

Графичные брови

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5 приемов в макияже, которые уже безнадежно устарели Pinterest

Нерастушеванный контур на губах

Графичные брови — самая популярная проблема среди девушек в настоящее время. Здесь важно помнить одно правило: брови больше не нужно вырисовывать. Достаточно будет просто причесать их гелем, а для яркости можно воспользоваться тенями. Но главное — не переборщите. Выбирайте оттенок на тон светлее ваших волос. Помните, что естественность сейчас в тренде.

Запомните, нельзя оставлять контур губ чёткой тёмной полоской. Если вы хотите таким образом увеличить губы, то это нужно делать аккуратно. Допустимо отступить миллиметр, выходя за натуральный контур, и оттушевать карандаш к центру.

Слишком много тонального крема

Мода на матовость и плотное покрытие — позавчерашний день. Визажисты советуют отказаться от плотных текстур и отдать предпочтение лёгкой основе с мерцающими частичками. Чтобы правильно подобрать себе тональный крем, нужно опираться на оттенок шеи.

5 приемов в макияже, которые уже безнадежно устарели Pinterest

Макияж губ с «эффектом омбре»

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5 приемов в макияже, которые уже безнадежно устарели Pinterest

Яркие тени, подводка, стрелки — все вместе?

Этот вариант вряд ли можно назвать примером элегантности и утонченности. Тут всегда есть опасность сделать некачественный переход цветов, да и вообще — подобрать для этого не самую подходящую палитру оттенков. Возможно, мейкап-профи и сможет добиться эффектного «омбре» на ваших губах, но на свои силы лучше лишний раз не полагаться.

Нельзя выйти на улицу с неоновыми тенями и черными стрелками на глазах. Или плавающей подводкой и смоки. Основное правило в мире стиля –минимализм, только одна техника за раз.

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