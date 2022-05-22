Как избавиться от первых признаков старения — морщин на шее
Несколько эффективных способов, которые помогут продлить молодость
Почему у женщин появляются морщины на шее
Разумеется, возраст — одна из главных причин появления любых морщин. Но некоторые факторы способны спровоцировать раннее старение области шеи:
- Интенсивный загар
- Лишний вес (в том числе резкая потеря веса негативно влияет на внешний вид кожи)
- Генетика
- Обезвоживание
- Нездоровый образ жизни
Как убрать морщины на шее в домашних условиях
Начать можно с профилактики:
- Обращайте внимание на позу во время ходьбы или работы за компьютером: подбородок должен быть приподнят, не прижат к груди.
- Увлажняющие и питательные кремы нужны не только для лица, но и обязательно для зоны декольте и шеи.
- 2 литра воды в день – необходимая норма, которая позволит избежать сухости и обезвоживания.
- Используйте небольшие, не слишком высокие подушки, старайтесь не читать и не смотреть в экран смартфона в лежачем положении.
- Старайтесь не говорить по телефону без рук, прижав трубку к плечу. Это создает неестественное положение головы и провоцирует появление морщин на шее.
Гимнастика для шеи от морщин
Еще одно профилактическое средство — это упражнения для шеи от морщин. Выполняйте их 2-3 раза в неделю. Вскоре кожа станет более гладкой и подтянутой! Совместить этот комплекс упражнений можно с массажем лица.
- 10-15 раз поверните голову вправо и налево. Затем наклоните подбородок к груди и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
- Положите ладони на шею и начните делать движения головой, руками создавая сопротивление. Сделайте 10 повторов. Это поможет укрепить мышцы.
- Прижмите голову к правому плечу, затем вернитесь в исходное положение, создавая легкое сопротивление левой рукой. То же самое сделайте в обратную сторону. 5 повторов.
- Приготовьте небольшое полотенце и емкость с теплой соленой водой. Намочите полотенце, сверните в жгут, подведите под подбородок и сделайте несколько резких, хлопающих движений, сводя и разводя концы полотенца.
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