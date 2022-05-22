Несколько эффективных способов, которые помогут продлить молодость

Почему у женщин появляются морщины на шее

Разумеется, возраст — одна из главных причин появления любых морщин. Но некоторые факторы способны спровоцировать раннее старение области шеи:

Интенсивный загар

Лишний вес (в том числе резкая потеря веса негативно влияет на внешний вид кожи)

Генетика

Обезвоживание

Нездоровый образ жизни

Как убрать морщины на шее freepik.com

Как убрать морщины на шее в домашних условиях

Начать можно с профилактики:

Обращайте внимание на позу во время ходьбы или работы за компьютером: подбородок должен быть приподнят, не прижат к груди.

Увлажняющие и питательные кремы нужны не только для лица, но и обязательно для зоны декольте и шеи.

2 литра воды в день – необходимая норма, которая позволит избежать сухости и обезвоживания.

Используйте небольшие, не слишком высокие подушки, старайтесь не читать и не смотреть в экран смартфона в лежачем положении.

Старайтесь не говорить по телефону без рук, прижав трубку к плечу. Это создает неестественное положение головы и провоцирует появление морщин на шее.

Как убрать морщины на шее freepik.com

Гимнастика для шеи от морщин

Еще одно профилактическое средство — это упражнения для шеи от морщин. Выполняйте их 2-3 раза в неделю. Вскоре кожа станет более гладкой и подтянутой! Совместить этот комплекс упражнений можно с массажем лица.

10-15 раз поверните голову вправо и налево. Затем наклоните подбородок к груди и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз. Положите ладони на шею и начните делать движения головой, руками создавая сопротивление. Сделайте 10 повторов. Это поможет укрепить мышцы. Прижмите голову к правому плечу, затем вернитесь в исходное положение, создавая легкое сопротивление левой рукой. То же самое сделайте в обратную сторону. 5 повторов. Приготовьте небольшое полотенце и емкость с теплой соленой водой. Намочите полотенце, сверните в жгут, подведите под подбородок и сделайте несколько резких, хлопающих движений, сводя и разводя концы полотенца.

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