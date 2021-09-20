Временные татуировки - тренд сезона

Читайте также: Как ухаживать за кожей осенью: ревитализация — процедура сентября

Переводные татуировки

Каждый из нас по-своему стремится к самовыражению. В связи с этим огромную популярность за последние годы приобрело такое украшение, как временные татуировки. Не все имеют смелость на настоящее тату, зато разрисовать кожу на несколько дней, тем самым привнести в жизнь ярких красок — почему бы и нет? Рассказываем о самых модных современных аналогах татуировок.

Современные переводные татуировки по эстетике превосходят те, которые мы помним из детства. Но наносятся фейковые тату по тому же принципу – быстро, легко и вариативно. Недолговременный рисунок может украшать разные части тела, но особенно эффектно он смотрится на женских ногах. Цветочные мотивы, ветви сакуры, цепи и нити с нанизанным жемчугом предлагается наносить горизонтально, имитируя браслет. В этом случае есть возможность подчеркнуть стройность ног и придать небольшую полноту чересчур худым бедрам. Вертикальные орнаменты, напротив, зрительно удлинят ноги и прекрасно гармонируют с коктейльными нарядами нежной пастельной гаммы.

Переводные татуировки Pinterest

Переводные татуировки Pinterest

Темпту

Темпту (от англ. temporary) — облегченный вид классической татуировки, который наносится вручную и держится в течение нескольких лет. Темпту отличается от обычной татуировки тем, что наносится особой нестабильной краской, которая размывается и со временем исчезает. Однако недостатком темпту является то, что они не смываются до конца, оставляя на коже бесформенный след. Оставшийся пигмент не растворяется, и устранить его можно с помощью лазера, что рискованно для кожи, или набив на этом месте новое тату.

Темпту Pinterest

Темпту Pinterest

Тату хной

Читайте также: Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь

Тату хной Pinterest

Тату хной Pinterest

Печатные татуировки

Нательные рисунки хной сложно назвать татуировкой. Большинство таких изображений представляют собой водостойкий рисунок без вреда для кожи, который держится в среднем неделю. Поэтому данный вид нательных украшений нередко называют биотатуировкой. Хна содержит много натуральных добавок, поэтому может иметь много разных оттенков — от бледно-оранжевого до насыщенно-кирпичного и наносится на чувствительные участки кожи. Рисунок создается с помощью трафарета и кисточек и служит отличной альтернативой обычным татуировкам. Кожа при этом абсолютно не страдает. В течение нескольких дней фэйк-тату полностью растворяются, что позволяет украшать тело новыми рисунками снова и снова. Данный вид боди-арта также станет отличным выбором для тех, кто хочет сделать полноценное тату, но не уверен, подойдет ли оно ему.

Одним из самых актуальных видов временных тату являются печатные татуировки. Они наносятся на кожу методом оттиска: с помощью резинового штампа с густой краской на спиртовой основе. Сначала на штамп наносится рисунок, а потом он перепечатывается на тело. Такой простой способ позволяет создавать самые нестандартные изображения. По тому же принципу наносятся популярные татуировки блестками. Специальные клей-краски, клей для тела и пигменты помогают рисункам не распадаться. Сверкающие тату будут более уместны в сочетании с вечерним нарядом. Очистить кожу от печатных тату поможет легкий пилинг кожи.

Печатные татуировки Pinterest

Печатные татуировки Pinterest

Аэротату

Аэрографические татуировки так же, как и биотату, являются разновидностью щадящих временных рисунков. Выполняются они с помощью трафарета с напылением нетоксичной краски. Получившееся изображение держится от двух дней до недели. Данный вид временных татуировок был придуман имиджмейкерами и гримерами для актеров. В поисках наиболее точных аналогов обычных татуировок они придумали аэрографию, которая имеет идентичный вид и легко смывается в конце съемочного дня. Таким образом киногримеры нашли способ экономить время, создавая нужный эффект в кадре. К недостаткам аэротату можно отнести слабую водостойкость: потоотделение или другая влага на коже – и рисунок размывается.

Аэротату Pinterest

Аэротату Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: