Не допускайте этих ошибок, чтобы не стать похожей на панду

ТОП-5 ошибок в смоки айс, которые допускают почти все Pinterest

Неправильно подобранные оттенки

Самый популярный цвет для создания смоки айс – матовый черный. Но дымчатый макияж можно выполнять и в более спокойных, нейтральных или, наоборот, ярких оттенках — зависит от ситуации, типа внешности и общего дресс-кода.

Слишком скромная или, наоборот, слишком широкая растушевка теней

Девушки могут бояться и не наносить тени и на половину подвижного века или оставлять слишком тонкую полоску теней на нижнем веке — это сделает глаза визуально меньше. А кто-то, наоборот, настолько увлекается, что тушует тени до самых бровей, превращая себя в панду.

Ошибки в смоки айс Pinterest

Неправильно подобранные текстуры

Тени с очень крупными блестками могут подчеркнуть рельеф кожи, мелкие морщинки или нависающее веко. А суперматовые тени порой оставляют пятна на веках, которые с трудом получается закрасить.

Как сделать макияж в стиле смоки айс Pinterest

Непрокрашенные ресницы

Если тени насыщенные, а ресницы не накрашены совсем или прокрашены некачественно, то создастся ощущение неопрятного или незавершенного макияжа. Важно наносить тушь от самого основания ресниц в 2–3 слоя.

Непроработанная кожа

Часто говорят, что в макияже должен быть только один акцент, и кому-то может показаться, что, если выбран акцент на глаза, то остальное лицо можно не красить вовсе. Помните, что тон лица и зона под глазами должны быть совершенными — никаких следов усталости, шелушений и воспалений.

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