Как принято отмечать самых романтичный день в году — 14 февраля

День святого Валентина — один из самых романтичных в году. Не удивительно, что в этот день многие стараются показать своим любимым насколько сильны их чувства, порадовать приятными сюрпризами или признаться в любви. В Украине в День всех влюбленных принято дарить валентинки, цветы и говорить слова любви своим половинкам. А какие традиции в День святого Валентина существуют в других странах, узнавала Ivona.

В небольшом японском городке Тои местные жители придумали Карнавал Любви, в честь Святого Валентина. По улицам ходят толпы влюбленных и каждый стремится выкрикнуть признания в любви. Карнавал начинается рано утром и заканчивается глубокой ночью. В Японии практикуют следующий интересный метод: пары, которые уверены в своей вечной любви могут выразить свои чувства на бумаге и отправить письмо специальной почтой. Это послание будет доставлено адресату в День Святого Валентина ровно через год. А еще в Японии в этот день влюбленные дарят друг другу сладкое.

В этот день шоколадными тортами и пирожными в виде сердечек объедаются влюбленные. И не случайно, ведь шоколад признан самым мощным афродизиаком, который пробуждает сексуальность!

Как празднуют День святого Валентина в разных странах Pinterest

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В Париже размещают электронные табло, на которых 14 февраля все влюбленные могут высказать друг другу нежные слова. Кстати, во Франции День святого Валентина не только день влюбленных, а скорее день любви. Поэтому в этот день поздравляют всех, кого любят: родителей, детей, друзей.

В романтической северной Дании влюбленные посылают друг другу засушенные белые цветы, часто это розы.

В Италии, откуда, согласно легенде, берет свое начало День святого Валентина, этот день называли Днем Весны и Любви. Все торжества проводились на свежем воздухе — влюбленные гуляли целый день, не переставая признаваться в любви. В Турине, например, жених и невеста объявляли всем о своей помолвке именно в День Всех Влюбленных — эта старинная традиция сохранилась и по сей день.

За несколько дней до праздника итальянские магазины украшаются огромным количеством всевозможных конфет. Собственно и дарить влюбленным принято сладкие конфеты — считается, чем больше конфет подарят, тем крепче будет их любовь.

Может быть, именно поэтому у влюбленных существует понятие конфетного периода в отношениях – когда любовь бьет через край. В этот день влюбленные пары обычно устраивают романтические ужины в ресторанах или пиццериях. Помимо конфет принято дарить розы, духи, шоколад и бриллианты.

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Еще одним очень популярным подарком в Италии является Baci Perugina – маленькие орешки фундука, покрытые шоколадом. В каждой конфетке находится записка с высказыванием на любовную тему.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах Pinterest

А вот в Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть их суженный. Удивительно, но это поверье живо до сих пор – правда, многие ему следуют шутки ради, чтобы поднять себе настроение, и только.

Популярными подарками на Валентинов день в Англии считаются сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно любимые в Британии плюшевые мишки Teddy, и неизменные открытки-валентинки.

В Австрии в этот день многие супружеские пары, да и просто влюбленные, из разных уголков Австрии отправляются в маленький, но очень радушный городок Крумбах, уютно расположившийся в Баварии неподалеку от Мюнхена. Многие влюбленные пары хотят попасть туда, и это вовсе не случайность, ведь именно в этом городке есть церковь, заложенная в честь его святого. Когда-то священник одаривал брачующихся влюбленных букетами цветов – теперь же, напротив, влюбленные несут букеты ему. Давным-давно среди австрийских мужчин возникла традиция в этот день дарить своим женщинам шикарные букеты цветов. По этой традиции мужчине, следует крайне осторожно и вдумчиво выбирать цветы для своей второй половинки, чтобы приобрести именно те цветы, аромат которых она любит больше всего.

Мужчины и дети в Австрии в этот день подарков не получают, все внимание направлено только на женщин. Австрийцы сделали День Всех Влюбленных чем-то вроде второго Международного женского дня, когда мужчины одаривают своих любимых шоколадными конфетами, цветами и украшениями.

С особым нетерпением ждут этого дня незамужние девушки в Нидерландах: ведь 14 февраля не считается зазорным самой сделать предложение возлюбленному, и если избранник согласен жениться, он дарит невесте красивое шелковое платье.

Как празднуют День святого Валентина в разных странах Pinterest

Так или иначе, День святого Валентина празднуют везде, только вот в Германии 14 февраля украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение, поскольку Святого Валентина немцы считают покровителем не влюбленных, а душевнобольных. А Саудовская Аравия является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен.

В Исландии в День святого Валентина есть интересная традиция: девушки вешают своим парням на шею угольки, а парни девушкам — камни. Смысл таких подарков в том, что при трении камня о камень появляется искра, которая зажигает пламя крепкой любви.

С широчайшим размахом принято отмечать День святого Валентина в США и Канаде. В Америке День всех влюбленных стали праздновать позднее, чем в Европе, с 1777 года.

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В начале прошлого века американцы в День Святого Валентина стали посылать сладкие марципаны своим невестам. После американцы наладили производство карамели и стали выцарапывать на конфетках еще и нежные слова. Карамельки делали красно-белыми. Красный цвет означал страсть, а белый – чистоту любви. В 50-е годы конфеты стали укладывать в картонные коробочки в форме сердца.

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