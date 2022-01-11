Последний день зимы порадует романтичными и забавными праздниками

Февраль — не только самый короткий месяц в году, но и один из тех, в которые не отмечаются государственные праздники в Украине. Когда будут отдыхать украинцы в феврале 2022 и какие праздники будут отмечать — читайте на Ivona.

Выходные в феврале 2022 в Украине: когда отдыхаем

Поскольку 2022-й не високосный год, то в феврале будет всего 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных, поскольку дополнительных праздников нет. Отдыхать украинцы будут в выходные дни: 5, 6, 13, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля. Остальные дни будут рабочими.

Профессиональные и международные праздники в феврале 2022

В феврале 2022 украинцы будут отмечать многие забавные и романтические праздники: День сурка, День спонтанного проявления доброты, День Святого Валентина. В феврале также отмечают профессиональные праздники представители ряда профессий.

1 февраля – День безопасного Интернета

2 февраля – День сурка

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного

14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля – День инженерно-авиационной службы ВСУ

28 февраля – начало Масленицы (до 6 марта)

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