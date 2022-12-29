Отличный рецепт с остатками цитрусовой цедры. Безалкогольный напиток с кожурой мандарина от шеф-повара Гиоргоса Цулиса, который понравится и взрослым, и маленьким.

Совет от повара: Мы также можем добавить немного алкогольного напитка, чтобы получился приятный коктейль для взрослых. 

Ингредиенты: 

  • Кожура 5-8 целых мандаринов
  • 1 литр воды
  • 2 палочки корицы
  • 1 звездочка аниса
  • 4 зерна душистого перца
  • 200 гр. сахарного песка или сиропа агавы или меда
  • Дополнительная вода или сода

Способ приготовления: 

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В кувшин поместите корки, воду, палочки корицы, анис, зерна душистого перца и дайте смеси ароматизироваться в течение 1-2 часов.

Процедите смесь в другой кувшин, добавьте сахар и перемешайте, пока он не растает. Разбавляем его водой или содовой, в зависимости от того, насколько крепким мы хотим наш безалкогольный напиток. Перелейте безалкогольный напиток в бутылки и храните в холодильнике.

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