Вкуснейший напиток, которым можно заменить газированные напитки или пресный компот

Безалкогольный напиток из мандариновой кожуры на Новый год: рецепт freepik.com

Отличный рецепт с остатками цитрусовой цедры. Безалкогольный напиток с кожурой мандарина от шеф-повара Гиоргоса Цулиса, который понравится и взрослым, и маленьким.

Совет от повара: Мы также можем добавить немного алкогольного напитка, чтобы получился приятный коктейль для взрослых.

Ингредиенты:

Кожура 5-8 целых мандаринов

1 литр воды

2 палочки корицы

1 звездочка аниса

4 зерна душистого перца

200 гр. сахарного песка или сиропа агавы или меда

Дополнительная вода или сода

Способ приготовления:

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В кувшин поместите корки, воду, палочки корицы, анис, зерна душистого перца и дайте смеси ароматизироваться в течение 1-2 часов.

Процедите смесь в другой кувшин, добавьте сахар и перемешайте, пока он не растает. Разбавляем его водой или содовой, в зависимости от того, насколько крепким мы хотим наш безалкогольный напиток. Перелейте безалкогольный напиток в бутылки и храните в холодильнике.

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