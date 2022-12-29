Безалкогольный напиток из мандариновой кожуры на Новый год: рецепт
Вкуснейший напиток, которым можно заменить газированные напитки или пресный компот
Отличный рецепт с остатками цитрусовой цедры. Безалкогольный напиток с кожурой мандарина от шеф-повара Гиоргоса Цулиса, который понравится и взрослым, и маленьким.
Совет от повара: Мы также можем добавить немного алкогольного напитка, чтобы получился приятный коктейль для взрослых.
Ингредиенты:
- Кожура 5-8 целых мандаринов
- 1 литр воды
- 2 палочки корицы
- 1 звездочка аниса
- 4 зерна душистого перца
- 200 гр. сахарного песка или сиропа агавы или меда
- Дополнительная вода или сода
Способ приготовления:
Читайте также: Что едят на Новый год в разных странах?В кувшин поместите корки, воду, палочки корицы, анис, зерна душистого перца и дайте смеси ароматизироваться в течение 1-2 часов.
Процедите смесь в другой кувшин, добавьте сахар и перемешайте, пока он не растает. Разбавляем его водой или содовой, в зависимости от того, насколько крепким мы хотим наш безалкогольный напиток. Перелейте безалкогольный напиток в бутылки и храните в холодильнике.
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