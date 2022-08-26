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Перцы с фаршем и сыром фета: очень вкусный рецепт
26 августа, 18:50
Ингредиенты
- Перец болгарский (лучше всего красный и мясистый) – 4 шт.
- Лук (нарезанный кубиками) – ½ шт.
- Фарш (говяжий) – 200-250 г
- Сыр фета (измельченный) – 100 г
- Оливки (без косточки) – 6 шт.
- Петрушка (нарезанная) – ½ чашки
- Мята (измельченная) – ¼ чашки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреваем духовку до 200°С.
- Срезаем верхушки у перцев (но не выбрасываем), удаляем семена.
- Готовим начинку для перцев: в мисочке смешиваем фарш, сыр, лук, зелень и оливки.
- Солим и перчим по вкусу.
- Перцы фаршируем, сверху выкладываем срезанные верхушки.
- Ставим перцы на противень и отправляем в духовку на 40-45 мин.
- Запекаем до готовности.