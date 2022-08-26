Ингредиенты

  • Перец болгарский (лучше всего красный и мясистый) – 4 шт.
  • Лук (нарезанный кубиками) – ½ шт.
  • Фарш (говяжий) – 200-250 г
  • Сыр фета (измельченный) – 100 г
  • Оливки (без косточки) – 6 шт.
  • Петрушка (нарезанная) – ½ чашки
  • Мята (измельченная) – ¼ чашки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разогреваем духовку до 200°С.
  2. Срезаем верхушки у перцев (но не выбрасываем), удаляем семена.
  3. Готовим начинку для перцев: в мисочке смешиваем фарш, сыр, лук, зелень и оливки.
  4. Солим и перчим по вкусу. 
  5. Перцы фаршируем, сверху выкладываем срезанные верхушки.
  6. Ставим перцы на противень и отправляем в духовку на 40-45 мин.
  7. Запекаем до готовности.
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