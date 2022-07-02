Идеальная холодная закуска для лета

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Ингредиенты:

Кабачки — 2–3 шт.

Крабовые палочки — 150 г

Сыр — 100 г

Морковь — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Майонез — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Морковь отварите до мягкости. Остудите и натрите на крупной тёрке вместе с сыром и крабовыми палочками. Приправьте солью и перцем, заправьте майонезом и перемешайте. Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинками. Слегка посолите и поперчите каждую с обеих сторон. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте кабачки по несколько минут с каждой стороны, чтобы они стали мягкими, но не зарумянились. Промокните бумажными полотенцами и остудите. Положите начинку на каждый кабачок и заверните в рулетики. Уберите в холодильник на 1–2 часа.

Не знаете, что приготовить из кабачков, чтобы было быстро и вкусно? Мы подготовили для вас потрясающий рецепт рулетиков. Такая закуска станет отличным дополнением к летним застольям.Начинка из крабовых палочек с сыром и яйцами получается очень нежной и ароматной.

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