Читайте также: Культура приготовления украинского борща теперь под защитой ЮНЕСКО

Не знаете, что приготовить из кабачков, чтобы было быстро и вкусно? Мы подготовили для вас потрясающий рецепт рулетиков. Такая закуска станет отличным дополнением к летним застольям. Начинка из крабовых палочек с сыром и яйцами получается очень нежной и ароматной.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2–3 шт.
  • Крабовые палочки — 150 г
  • Сыр — 100 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Майонез — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Морковь отварите до мягкости. Остудите и натрите на крупной тёрке вместе с сыром и крабовыми палочками.
  2. Приправьте солью и перцем, заправьте майонезом и перемешайте.
  3. Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинками. Слегка посолите и поперчите каждую с обеих сторон.
  4. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте кабачки по несколько минут с каждой стороны, чтобы они стали мягкими, но не зарумянились. Промокните бумажными полотенцами и остудите.
  5. Положите начинку на каждый кабачок и заверните в рулетики. Уберите в холодильник на 1–2 часа.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News