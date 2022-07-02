Рецепт дня: рулетики из кабачков с крабовыми палочками
Идеальная холодная закуска для лета
Читайте также: Культура приготовления украинского борща теперь под защитой ЮНЕСКОНе знаете, что приготовить из кабачков, чтобы было быстро и вкусно? Мы подготовили для вас потрясающий рецепт рулетиков. Такая закуска станет отличным дополнением к летним застольям. Начинка из крабовых палочек с сыром и яйцами получается очень нежной и ароматной.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2–3 шт.
- Крабовые палочки — 150 г
- Сыр — 100 г
- Морковь — 1 шт.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Майонез — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Морковь отварите до мягкости. Остудите и натрите на крупной тёрке вместе с сыром и крабовыми палочками.
- Приправьте солью и перцем, заправьте майонезом и перемешайте.
- Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинками. Слегка посолите и поперчите каждую с обеих сторон.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте кабачки по несколько минут с каждой стороны, чтобы они стали мягкими, но не зарумянились. Промокните бумажными полотенцами и остудите.
- Положите начинку на каждый кабачок и заверните в рулетики. Уберите в холодильник на 1–2 часа.
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