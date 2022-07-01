«Культура приготовления украинского борща» теперь внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко. 

Борщ классический

Ингредиенты

  • Говядина - 500 г
  • Свекла - 1 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Капуста - 200 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Томатная паста - 1 ст.л.
  • Масло растительное - 2 ст.л.
  • Уксус - 1 ч.л.
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Говядину промыть, нарезать крупными кусками.
  2. Залить 1,5 л воды и варить полтора часа на среднем огне, снимая пену. В конце посолить.
  3. Все овощи помыть и почистить. Свеклу нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке.
  4. Лук мелко нарезать. Капусту нашинковать, картофель нарезать кубиками.
  5. На сковороде разогреть растительное масло. На среднем огне свеклу, морковь и лук, помешивая, тушить на сковороде с растительным маслом 5-7 минут.
  6. В конце добавить уксус и томатную пасту. Перемешать.
  7. В кипящий бульон положить картофель и капусту, варить 10 минут.
  8. Затем добавить тушеные овощи и лавровый лист. Варить борщ еще 5-7 минут.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Борщ с фасолью 

Ингредиенты

  • Вода - 3 л.
  • Фасоль консервированная белая - 1/2 стакана
  • Картофель - 3–4 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Масло растительное - для жарки
  • Свекла - 1 шт.
  • Сок лимонный - 1–2 ч. л.
  • Томатная паста - 70 г
  • Соль - по вкусу
  • Паприка - по вкусу
  • Перец горошком - по вкусу
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Капуста - 100–150 г

Способ приготовления

  1. Цветную или белую фасоль замочите в холодной воде на ночь и затем отварите до мягкости в небольшом количестве воды, не закрывая кастрюлю крышкой.
  2. Картофель нарежьте соломкой или тонкими брусочками, залейте (в отдельной кастрюле) необходимым для борща количеством кипятка и варите на среднем огне.
  3. Положите в кастрюлю вместе с нарезанным картофелем 1—2 небольших целых картофелины, которые по готовности растолките и добавьте в борщ.
  4. Через 15—20 минут варки заправьте борщ овощной пассировкой.
  5. Обжарьте в подсолнечном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте тонко нашинкованные морковь и затем корень петрушки или сельдерея и обжаривайте все вместе 5—10 минут. Стручок красного сладкого перца очень мелко нарежьте или протрите, добавьте в пассировку и слегка потушите. Свежие помидоры также протрите на терке или пропустите через мясорубку, вылейте томатную массу в пассировку, добавьте лавровый лист и все потушите на среднем огне, чтобы масса хорошо загустела.
  6. Заправленный пассировкой борщ проварите 3—5 минут, добавьте отваренную фасоль (можно вместе с оставшимся при ее варке отваром), тонко нашинкованную свежую капусту, по вкусу посолите, добавьте при необходимости немного сахара, если заправка получилась кисловатой, и варите борщ при несильном кипении до готовности капусты около получаса.
  7. В конце варки (по желанию и вкусу) всыпьте в борщ рубленую зелень петрушки и укропа и положите растолченный с солью чеснок.

 

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