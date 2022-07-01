Культура приготовления украинского борща теперь под защитой ЮНЕСКО
А чтобы отпраздновать это событие - предлагаем приготовить вкусный украинский борщ!
«Культура приготовления украинского борща» теперь внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
Борщ классический
Ингредиенты
- Говядина - 500 г
- Свекла - 1 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Капуста - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Томатная паста - 1 ст.л.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Уксус - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Говядину промыть, нарезать крупными кусками.
- Залить 1,5 л воды и варить полтора часа на среднем огне, снимая пену. В конце посолить.
- Все овощи помыть и почистить. Свеклу нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке.
- Лук мелко нарезать. Капусту нашинковать, картофель нарезать кубиками.
- На сковороде разогреть растительное масло. На среднем огне свеклу, морковь и лук, помешивая, тушить на сковороде с растительным маслом 5-7 минут.
- В конце добавить уксус и томатную пасту. Перемешать.
- В кипящий бульон положить картофель и капусту, варить 10 минут.
- Затем добавить тушеные овощи и лавровый лист. Варить борщ еще 5-7 минут.
Борщ с фасолью
Ингредиенты
- Вода - 3 л.
- Фасоль консервированная белая - 1/2 стакана
- Картофель - 3–4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Масло растительное - для жарки
- Свекла - 1 шт.
- Сок лимонный - 1–2 ч. л.
- Томатная паста - 70 г
- Соль - по вкусу
- Паприка - по вкусу
- Перец горошком - по вкусу
- Лавровый лист - 3 шт.
- Капуста - 100–150 г
Способ приготовления
- Цветную или белую фасоль замочите в холодной воде на ночь и затем отварите до мягкости в небольшом количестве воды, не закрывая кастрюлю крышкой.
- Картофель нарежьте соломкой или тонкими брусочками, залейте (в отдельной кастрюле) необходимым для борща количеством кипятка и варите на среднем огне.
- Положите в кастрюлю вместе с нарезанным картофелем 1—2 небольших целых картофелины, которые по готовности растолките и добавьте в борщ.
- Через 15—20 минут варки заправьте борщ овощной пассировкой.
- Обжарьте в подсолнечном масле мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте тонко нашинкованные морковь и затем корень петрушки или сельдерея и обжаривайте все вместе 5—10 минут. Стручок красного сладкого перца очень мелко нарежьте или протрите, добавьте в пассировку и слегка потушите. Свежие помидоры также протрите на терке или пропустите через мясорубку, вылейте томатную массу в пассировку, добавьте лавровый лист и все потушите на среднем огне, чтобы масса хорошо загустела.
- Заправленный пассировкой борщ проварите 3—5 минут, добавьте отваренную фасоль (можно вместе с оставшимся при ее варке отваром), тонко нашинкованную свежую капусту, по вкусу посолите, добавьте при необходимости немного сахара, если заправка получилась кисловатой, и варите борщ при несильном кипении до готовности капусты около получаса.
- В конце варки (по желанию и вкусу) всыпьте в борщ рубленую зелень петрушки и укропа и положите растолченный с солью чеснок.