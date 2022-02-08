Что приготовить на День святого Валентина: три классных идеи
Тартар из лосося и тунца на креме из авокадоИнгредиенты
- Авокадо - 1 шт.
- Сок лимона -10 г
- Лосось - 70 г
- Тунец - 50 г
- Оливкового масло -10 г
- Кунжутное масло - 5 г
- Бальзамический уксус - 3 г
- Черный, белый кунжут – щепотка по вкусу
- Соевый соус - 5 г
- Кинза - 1 г
- Лук шалот - 5 г
- Соль и перец - по вкусу
- Авокадо очистить от кожуры и размять вилкой до пюреобразного состояния добавить лимонный сок, посолить, поперчить.
- В отдельной посуде перемешать нарезанный мелким кубиком красный тунец и лосось.
- Добавить кунжутное и оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, черный и белый кунжут, мелко нарезанный лук, кинзу, посолить, поперчить.
- В две формы выложить крем из авокадо, разровнять, на него выложить рыбу, утрамбовать вилкой, снять формы и украсить зеленью.
Куриные шарики с грибамиИнгредиенты
- Куриный фарш -500 г
- Шампиньоны -10 шт
- Яйца - 1 шт
- Лук -2 шт
- Соль - 1 ч. л
- черный перец - 0,25 ч. л
- Молоко - 6 ст. л
- Сыр - 50 г
- паста томатная - 2 ч. л
- Вода - 250 г
- базилик сушеный - 0,5 ч. л
- масло подсолнечное - 6 ст. л
- Чеснок - 2 зубчика
- Хлеб - 1 ломтик
- Добавить в фарш нарезанную мелким кубиком луковицу, яйцо, ломтик хлеба, размоченный в молоке, молотый перец, пол чайной ложки соли. Все хорошо вымесить.
- Грибы помыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем следует взять небольшую горсть фарша, расплющить его руками и положить сверху грибочек шляпкой вниз. Потом собрать весь фарш с боков, облепляя гриб. Выложить полученные шарики на сковороду с предварительно разогретым маслом. И обжарить со всех сторон.
- Нарезать еще одну небольшую луковицу полукольцами, а чеснок – пластинками. Обжаренные шарики выложить в форму для запекания, посыпать луком и чесноком.
- В стакан воды добавить томатную пасту, сушеный базилик, перец черный по вкусу и 0,5 ч. л. соли. Перемешать и залить мясные шарики. Отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 5 минут до окончания готовки на каждый шарик выложить по квадратику сыра и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился.
Рулетики из бекона с черносливом сыром и грецкими орехамиИнгредиенты
- Бекон – 5 полосок
- Плавленый сыр - 1 шт
- Грецкие орехи – 5 шт
- Чернослив – 5 шт
- Коньяк - 1ч.л
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез - 1 ст.л
- Сыр натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо все перемешать.
- Сухофрукты промыть и замочить в холодной воде на 5-10 минут, затем достать, обсушить и вовнутрь вложить половинки орехов, сбрызнуть коньяком.
- На полоски бекона намазать тонко сырную массу и завернуть в них фаршированный чернослив. Сколоть готовый рулетик шпажкой и можно подавать.
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