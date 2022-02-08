Тартар из лосося и тунца на креме из авокадо

Авокадо - 1 шт.

Сок лимона -10 г

Лосось - 70 г

Тунец - 50 г

Оливкового масло -10 г

Кунжутное масло - 5 г

Бальзамический уксус - 3 г

Черный, белый кунжут – щепотка по вкусу

Соевый соус - 5 г

Кинза - 1 г

Лук шалот - 5 г

Соль и перец - по вкусу

Ингредиенты

Фото: pixabay.com

Авокадо очистить от кожуры и размять вилкой до пюреобразного состояния добавить лимонный сок, посолить, поперчить. В отдельной посуде перемешать нарезанный мелким кубиком красный тунец и лосось. Добавить кунжутное и оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, черный и белый кунжут, мелко нарезанный лук, кинзу, посолить, поперчить. В две формы выложить крем из авокадо, разровнять, на него выложить рыбу, утрамбовать вилкой, снять формы и украсить зеленью.

Куриные шарики с грибами

Куриный фарш -500 г

Шампиньоны -10 шт

Яйца - 1 шт

Лук -2 шт

Соль - 1 ч. л

черный перец - 0,25 ч. л

Молоко - 6 ст. л

Сыр - 50 г

паста томатная - 2 ч. л

Вода - 250 г

базилик сушеный - 0,5 ч. л

масло подсолнечное - 6 ст. л

Чеснок - 2 зубчика

Хлеб - 1 ломтик

Способ приготовленияИнгредиенты

Фото: pixabay.com

Добавить в фарш нарезанную мелким кубиком луковицу, яйцо, ломтик хлеба, размоченный в молоке, молотый перец, пол чайной ложки соли. Все хорошо вымесить. Грибы помыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем следует взять небольшую горсть фарша, расплющить его руками и положить сверху грибочек шляпкой вниз. Потом собрать весь фарш с боков, облепляя гриб. Выложить полученные шарики на сковороду с предварительно разогретым маслом. И обжарить со всех сторон. Нарезать еще одну небольшую луковицу полукольцами, а чеснок – пластинками. Обжаренные шарики выложить в форму для запекания, посыпать луком и чесноком. В стакан воды добавить томатную пасту, сушеный базилик, перец черный по вкусу и 0,5 ч. л. соли. Перемешать и залить мясные шарики. Отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 5 минут до окончания готовки на каждый шарик выложить по квадратику сыра и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился.

Рулетики из бекона с черносливом сыром и грецкими орехами

Бекон – 5 полосок

Плавленый сыр - 1 шт

Грецкие орехи – 5 шт

Чернослив – 5 шт

Коньяк - 1ч.л

Чеснок – 1 зубчик

Майонез - 1 ст.л

Способ приготовленияИнгредиенты

Фото: pixabay.com

Сыр натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо все перемешать. Сухофрукты промыть и замочить в холодной воде на 5-10 минут, затем достать, обсушить и вовнутрь вложить половинки орехов, сбрызнуть коньяком. На полоски бекона намазать тонко сырную массу и завернуть в них фаршированный чернослив. Сколоть готовый рулетик шпажкой и можно подавать.

Способ приготовления

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