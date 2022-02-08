Тартар из лосося и тунца на креме из авокадо 

Ингредиенты
  • Авокадо - 1 шт.
  • Сок лимона  -10 г
  • Лосось  - 70 г
  • Тунец - 50 г
  • Оливкового масло -10 г
  • Кунжутное масло - 5 г
  • Бальзамический уксус - 3 г
  • Черный, белый кунжут – щепотка по вкусу
  • Соевый соус - 5 г
  • Кинза - 1 г
  • Лук шалот - 5 г
  • Соль и перец - по вкусу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Способ приготовления

  1. Авокадо очистить от кожуры и размять вилкой до пюреобразного состояния  добавить лимонный сок, посолить, поперчить.
  2. В отдельной посуде перемешать нарезанный мелким кубиком красный тунец и лосось.
  3. Добавить кунжутное и оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, черный и белый кунжут, мелко нарезанный лук, кинзу, посолить, поперчить.
  4. В две формы выложить крем из авокадо, разровнять, на него выложить рыбу, утрамбовать вилкой, снять формы и украсить зеленью.

Куриные шарики с грибами

Ингредиенты
  • Куриный фарш -500 г
  • Шампиньоны -10 шт
  • Яйца - 1 шт
  • Лук -2 шт
  • Соль - 1 ч. л
  • черный перец - 0,25 ч. л
  • Молоко - 6 ст. л
  • Сыр - 50 г
  • паста томатная - 2 ч. л
  • Вода - 250 г
  • базилик сушеный - 0,5 ч. л
  • масло подсолнечное - 6 ст. л
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Хлеб - 1 ломтик

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Способ приготовления

  1. Добавить в фарш нарезанную мелким кубиком луковицу, яйцо, ломтик хлеба, размоченный в молоке, молотый перец, пол чайной ложки соли. Все хорошо вымесить.
  2. Грибы помыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем следует взять небольшую горсть фарша, расплющить его руками и положить сверху грибочек шляпкой вниз. Потом собрать весь фарш с боков, облепляя гриб. Выложить полученные шарики на сковороду с предварительно разогретым маслом. И обжарить со всех сторон.
  3. Нарезать еще одну небольшую луковицу полукольцами, а чеснок – пластинками. Обжаренные шарики выложить в форму для запекания, посыпать луком и чесноком.
  4. В стакан воды добавить томатную пасту, сушеный базилик, перец черный по вкусу и 0,5 ч. л. соли. Перемешать и залить мясные шарики. Отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. За 5 минут до окончания готовки на каждый шарик выложить по квадратику сыра и вернуть в духовку, чтобы сыр расплавился.

Рулетики из бекона с черносливом сыром и грецкими орехами

Ингредиенты
  • Бекон – 5 полосок 
  • Плавленый сыр - 1 шт
  • Грецкие орехи – 5 шт
  • Чернослив – 5 шт
  • Коньяк - 1ч.л
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез - 1 ст.л

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Способ приготовления

  1. Сыр натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо все перемешать.
  2. Сухофрукты промыть и замочить в холодной воде на 5-10 минут, затем достать, обсушить и вовнутрь вложить половинки орехов, сбрызнуть коньяком.
  3. На полоски бекона намазать тонко сырную массу и завернуть в них фаршированный чернослив. Сколоть готовый рулетик шпажкой и можно подавать.

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