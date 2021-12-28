Еще 30 лет назад в каждой семье на праздник подавались блюда из доступных продуктов. Хозяюшки придумывали интересную подачу, украшали и устраивали праздничный стол из самых простых продуктов. Собрали для вас пять вкусных закусок, которые актуальны и до сих пор.

Печеночный паштет

Яйца фаршированные паштетом freepik.com

Не смотря на то, что это блюдо еще готовили в древнем Риме с добавлением птичьих языков, сейчас паштет из всевозможных продуктов всё так же актуален. Часто печеночный паштет использовали как начинку для закуски «Грибочки». Его смешивали с вареными желтками, фаршировали этой массой половинки яиц, а сверху делали крышечку из помидоров. Такая закуска выгодно украшала стол, а любители яиц и паштета готовят ее до сих пор.

Мясо в бубликах

Фаршированные бублики freepik.com

Рецепт, продиктованный экономическими ограничениями, но и сейчас фаршированные бублики можно встретить на пиршествах. Для этой закуски бублики вымачивали в молоке, затем готовили фарш с зеленью и специями. Фаршем наполняли отверстия размягченных бубликов, окунали в яйцо и жарили на сковороде.

Сырный салат

Сырный салат он же Еврейский салат freepik.com

Сырный салат чуть ли не главная закуска на каждом празднике. Его и ставили на стол в салатнике, и подавали с бутербродами, и делали корзиночки с салатом. Им, кстати, тоже фаршировали яйца. Салат готовится всего из четырех ингредиентов: яйца, плавленые сырки, майонез и чеснок. Некоторые хозяюшки добавляли в салат тертую морковь и формировали из них шарики.

Рыбный салат

Рыбный салат freepik.com

Тоже прекрасное блюдо, которое готовится из рыбных консерв, яиц и риса. Это блюдо не только вкусное, но и сытное. Сейчас такой салат можно готовить с помощью блендера, что сделает консистенцию похожей на мусс. Если его выкладывать в тарталетки – то будет очень красиво.

Тертый пирог

Тертый пирог freepik.com

Самый простой пирог, начинкой которого выступала банка закрытого варенья. Тесто готовится из топленого маргарина, сахара, муки и яиц. Тесто разделяется на две части, одной выстилают форму, выливают варенье и сверху трется остаток теста. Пирог получается незатейливый, но очень вкусный. Важно, что начинка может быть любой, даже фруктовое пюре.

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