Риба в раціоні допомагає швидше відновлюватися. Перевтома, стресові навантаження, звичайна застуда чи одужання після хвороби – в такі періоди медики рекомендують обов’язково збільшити кількість морської риби в меню. Пропонуємо вашій увазі оригінальний  рецепт від Ольги Мартиновської,  досвідченої шеф-кухарки та судді «МастерШеф. Професіонали»:

Інгредієнти:

  • 100 г копченої салаки
  • пучок естрагону (тархун)
  • 50 г  сметани (20%)
  • 20 г каперсів
  • 200 г батату (солодка картопля)
  • 20 г вершкового масла
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • сіль та перець

Це поєднання не залишить вас байдужими.  Поєднання батату та копченої салаки заворожує всіх, хто хоч раз скуштував цю страву.

Як приготувати запечений батат з копченою салакою
Як приготувати запечений батат з копченою салакою
пресслужба

Приготування:

  1. Запікаємо батат. Розріжте його на половинки чи слайси завтовшки 1,5 см. Покладіть на шматочок фольги, додайте вершкове масло та олію, часник, сіль і перець. Загорніть фольгу у формі човника. Запікайте в духовій шафі 30 хв. за температури 170-180 ºС до м'якості та золотавої скоринки.
  2. М’якоть попередньо очищеної копченої салаки  змішайте з листочками естрагону та каперсами. Важливо — в естрагоні стебло не їстівне, тільки листочки. На теплий запечений батат викладіть сметану і зверху рибку з каперсами та тархуном. Можна подавати як основну страву. Солодкуватість та вершковість батату надзвичайно тонко поєднується з копченістю салаки, естрагон додає особливу ноту, а підкреслює все кислинка каперсів.

Смачного!

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