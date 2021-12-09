Baltic Premium Fish рекомендує!

Риба в раціоні допомагає швидше відновлюватися. Перевтома, стресові навантаження, звичайна застуда чи одужання після хвороби – в такі періоди медики рекомендують обов’язково збільшити кількість морської риби в меню. Пропонуємо вашій увазі оригінальний рецепт від Ольги Мартиновської, досвідченої шеф-кухарки та судді «МастерШеф. Професіонали»:

Інгредієнти:

100 г копченої салаки

пучок естрагону (тархун)

50 г сметани (20%)

20 г каперсів

200 г батату (солодка картопля)

20 г вершкового масла

1 зубчик часнику

1 ст. л. рослинної олії

сіль та перець

Це поєднання не залишить вас байдужими. Поєднання батату та копченої салаки заворожує всіх, хто хоч раз скуштував цю страву.

Як приготувати запечений батат з копченою салакою пресслужба

Приготування:

Запікаємо батат. Розріжте його на половинки чи слайси завтовшки 1,5 см. Покладіть на шматочок фольги, додайте вершкове масло та олію, часник, сіль і перець. Загорніть фольгу у формі човника. Запікайте в духовій шафі 30 хв. за температури 170-180 ºС до м'якості та золотавої скоринки. М’якоть попередньо очищеної копченої салаки змішайте з листочками естрагону та каперсами. Важливо — в естрагоні стебло не їстівне, тільки листочки. На теплий запечений батат викладіть сметану і зверху рибку з каперсами та тархуном. Можна подавати як основну страву. Солодкуватість та вершковість батату надзвичайно тонко поєднується з копченістю салаки, естрагон додає особливу ноту, а підкреслює все кислинка каперсів.

Смачного!

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