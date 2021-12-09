Запечений батат з копченою салакою: рецепт від судді «МастерШеф. Професіонали» PR
Baltic Premium Fish рекомендує!
Риба в раціоні допомагає швидше відновлюватися. Перевтома, стресові навантаження, звичайна застуда чи одужання після хвороби – в такі періоди медики рекомендують обов’язково збільшити кількість морської риби в меню. Пропонуємо вашій увазі оригінальний рецепт від Ольги Мартиновської, досвідченої шеф-кухарки та судді «МастерШеф. Професіонали»:
Інгредієнти:
- 100 г копченої салаки
- пучок естрагону (тархун)
- 50 г сметани (20%)
- 20 г каперсів
- 200 г батату (солодка картопля)
- 20 г вершкового масла
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. рослинної олії
- сіль та перець
Це поєднання не залишить вас байдужими. Поєднання батату та копченої салаки заворожує всіх, хто хоч раз скуштував цю страву.
Приготування:
- Запікаємо батат. Розріжте його на половинки чи слайси завтовшки 1,5 см. Покладіть на шматочок фольги, додайте вершкове масло та олію, часник, сіль і перець. Загорніть фольгу у формі човника. Запікайте в духовій шафі 30 хв. за температури 170-180 ºС до м'якості та золотавої скоринки.
- М’якоть попередньо очищеної копченої салаки змішайте з листочками естрагону та каперсами. Важливо — в естрагоні стебло не їстівне, тільки листочки. На теплий запечений батат викладіть сметану і зверху рибку з каперсами та тархуном. Можна подавати як основну страву. Солодкуватість та вершковість батату надзвичайно тонко поєднується з копченістю салаки, естрагон додає особливу ноту, а підкреслює все кислинка каперсів.
Смачного!
Baltic Premium Fish на Facebook, Instagram.
Вам будет интересно почитать на Ivona: