Картофельные зразы с печенью на сковороде по рецепту Евгения Клопотенко
Читайте также: Что приготовить детям в школу: рецепт от Евгения КлопотенкоИзвестный украинский кулинарный эксперт и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко поделился простым рецептом картофельных зраз. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видео, в котором показал, как приготовить картофельные зразы с печенью на сковороде.
«Приготовил зразы с начинкой из печени, тушеной в вине, и крутыми специями. Получилось прям хорошо. Умею все-таки готовить», – подписал пост кулинарный эксперт.
Рецепт картофельных зраз с куриной печенью от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Куриная печень – 250 г
- Красное вино – 50 мл
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 3 ст. л
- Лук – 1 шт
- Специи: паприка, куркума, пажитник, кориандр, мускатный имбирь, гвоздика и соль
Способ приготовления:
Для начала следует сварить картофель, перемять или перебить в блендере, дать остыть.
Затем берем куриную печень и обжариваем ее с луком и гвоздикой, а за 5 минут до готовности вливаем красное вино. После готовности перебить печень в блендере.
К картофелю добавить немного масла, яйцо, муку и специи. Замешать, после чего лепить зразы с печенью и обваливать в муке. А потом обжарить или запекать картофельные котлеты.
Если хотите золотую корочку – то обжаривайте на сковороде. Если будете запекать, то при 180 градусов на 20 минут. По желанию зразы можно подавать со сметаной.
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