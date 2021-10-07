Самый легкий рецепт по приготовлению картофельных котлет

Картофельные зразы с печенью на сковороде по рецепту Евгения Клопотенко instagram.com/klopotenko

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Известный украинский кулинарный эксперт и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко поделился простым рецептом картофельных зраз. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видео, в котором показал, как приготовить картофельные зразы с печенью на сковороде.

«Приготовил зразы с начинкой из печени, тушеной в вине, и крутыми специями. Получилось прям хорошо. Умею все-таки готовить», – подписал пост кулинарный эксперт.

Рецепт картофельных зраз с куриной печенью от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Куриная печень – 250 г

Красное вино – 50 мл

Яйцо – 1 шт

Мука – 3 ст. л

Лук – 1 шт

Специи: паприка, куркума, пажитник, кориандр, мускатный имбирь, гвоздика и соль

Способ приготовления:

Для начала следует сварить картофель, перемять или перебить в блендере, дать остыть.

Затем берем куриную печень и обжариваем ее с луком и гвоздикой, а за 5 минут до готовности вливаем красное вино. После готовности перебить печень в блендере.

К картофелю добавить немного масла, яйцо, муку и специи. Замешать, после чего лепить зразы с печенью и обваливать в муке. А потом обжарить или запекать картофельные котлеты.

Если хотите золотую корочку – то обжаривайте на сковороде. Если будете запекать, то при 180 градусов на 20 минут. По желанию зразы можно подавать со сметаной.

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