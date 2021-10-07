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Известный украинский кулинарный эксперт и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко поделился простым рецептом картофельных зраз. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видео, в котором показал, как приготовить картофельные зразы с печенью на сковороде.  

«Приготовил зразы с начинкой из печени, тушеной в вине, и крутыми специями. Получилось прям хорошо. Умею все-таки готовить», – подписал пост кулинарный эксперт. 

Рецепт картофельных зраз с куриной печенью от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг 
  • Куриная печень – 250 г
  • Красное вино – 50 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 3 ст. л
  • Лук – 1 шт
  • Специи: паприка, куркума, пажитник, кориандр, мускатный имбирь, гвоздика и соль

Способ приготовления: 

Для начала следует сварить картофель, перемять или перебить в блендере, дать остыть.

Затем берем куриную печень и обжариваем ее с луком и гвоздикой, а за 5 минут до готовности вливаем красное вино. После готовности перебить печень в блендере.

К картофелю добавить немного масла, яйцо, муку и специи. Замешать, после чего лепить зразы с печенью и обваливать в муке. А потом обжарить или запекать картофельные котлеты.

Если хотите золотую корочку – то обжаривайте на сковороде. Если будете запекать, то при 180 градусов на 20 минут. По желанию зразы можно подавать со сметаной. 

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