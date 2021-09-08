Победитель «МастерШефа» рассказал, как приготовить полезные батончики из овсяных хлопьев и орехов.

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Известный кулинарный эксперт и ведущий Евгений Клопотенко поделился рецептом для родителей. Победитель "МастерШефа" подсказал, какие полезные сладости можно приготовить для ребенка в школу. На своей странице в Инстаграм он разместил пошаговую инструкцию по приготовлению батончиков из овсяных хлопьев и орехов.

"Вы же в курсе, что можете не покупать детям в школу конфеты и все такое? Сделайте своими ручками крутой батончик из овсянки, и будьте счастливы. Потому что, во-первых, это прекрасно — дать ребенку с собой что-то вкусное и с частичкой своей любви. Во-вторых, это просто. Вот вообще", — обратился к подписчикам Клопотенко.

Ингредиенты:

100 г. овсяных хлопьев (берите экстра, потому что они тоненькие (спрессованные) и заранее хорошо пропаренные (то есть, по факту, уже приготовленные и засушенные). Так батончик будет максимально вкусным)

2 ст. л. цельнозерновой муки

50 г. сливочного масла

80 г. меда

1 ч. л. соли

150 г. фиников

100 г. орехов (миндаль или грецкие)

1 ст. л. какао

Способ приготовления полезных батончиков по рецепту Клопотенко:

1. Смешать все ингредиенты и выложить на пергамент, смазанный маслом.

2. Запечь (160 градусов, 30-35 минут).

3. Поставить в холодильник на несколько часов. Готово!

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