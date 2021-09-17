Ароматная мясо-овощная запеканка под сырной корочкой — просто наслаждение и прекрасный вариант вкусного обеда или ужина как для семьи, так и для дорогих гостей

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Фарш — 300 г.

Помидор — 3-4 шт.

Лук — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 100 г

Сыр — 100 г

Томатная паста — 2 ст. л

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

1. Обжариваем фарш на растительном масле, солим и перчим. Мелко нарезаем лук и обжариваем его вместе с фаршем.

2. Добавляем в сковороду томатную пасту, перемешиваем и тушим до тех пор, пока фарш не будет готов. Отставляем его в сторону, чтобы остудить.

3. В это время очищаем кабачок от кожуры и семян. Натираем его на крупной терке (если выделяется слишком много сока, отжимаем его).

4. Половину полученной массы выкладываем на дно смазанной растительным маслом формы. Сверху положим слой из приготовленного ранее фарша — его нужно распределить по поверхности равномерно. После этого накрываем все оставшимся тертым кабачком, солим.

5. Сверху украшаем помидорами, нарезанными средними кольцами. Яйца сбиваем со сметаной, заливаем этой смесью пирог и посыпаем натертым на мелкой терке сыром.

6. Отправляем форму с нашей запеканкой в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: