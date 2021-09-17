Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Фарш — 300 г.
  • Помидор — 3-4 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Томатная паста — 2 ст. л
  • Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

1. Обжариваем фарш на растительном масле, солим и перчим. Мелко нарезаем лук и обжариваем его вместе с фаршем.

2. Добавляем в сковороду томатную пасту, перемешиваем и тушим до тех пор, пока фарш не будет готов. Отставляем его в сторону, чтобы остудить. 

3. В это время очищаем кабачок от кожуры и семян. Натираем его на крупной терке (если выделяется слишком много сока, отжимаем его).

4. Половину полученной массы выкладываем на дно смазанной растительным маслом формы. Сверху положим слой из приготовленного ранее фарша — его нужно распределить по поверхности равномерно. После этого накрываем все оставшимся тертым кабачком, солим.

5. Сверху украшаем помидорами, нарезанными средними кольцами. Яйца сбиваем со сметаной, заливаем этой смесью пирог и посыпаем натертым на мелкой терке сыром.

6. Отправляем форму с нашей запеканкой в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

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