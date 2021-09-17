Запеканка из кабачка и фарша: сытно, вкусно и недорого
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт.
- Фарш — 300 г.
- Помидор — 3-4 шт.
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Сыр — 100 г
- Томатная паста — 2 ст. л
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
1. Обжариваем фарш на растительном масле, солим и перчим. Мелко нарезаем лук и обжариваем его вместе с фаршем.
2. Добавляем в сковороду томатную пасту, перемешиваем и тушим до тех пор, пока фарш не будет готов. Отставляем его в сторону, чтобы остудить.
3. В это время очищаем кабачок от кожуры и семян. Натираем его на крупной терке (если выделяется слишком много сока, отжимаем его).
4. Половину полученной массы выкладываем на дно смазанной растительным маслом формы. Сверху положим слой из приготовленного ранее фарша — его нужно распределить по поверхности равномерно. После этого накрываем все оставшимся тертым кабачком, солим.
5. Сверху украшаем помидорами, нарезанными средними кольцами. Яйца сбиваем со сметаной, заливаем этой смесью пирог и посыпаем натертым на мелкой терке сыром.
6. Отправляем форму с нашей запеканкой в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
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