Ингредиенты

  • Картофель - 8 шт.
  • Яйцо - 4 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Кабачок - 1 шт.
  • Сосиски - 300 г.
  • Сыр - 100 г.
  • Молоко - 1/3 стакана.
  • Соль - по вкусу.

Способ приготовления

  1. Отварить картофель в подсоленной воде, затем нарезать кубиками или колечками. Лук мелко порезать и пожарить в сковороде на растительном масле до мягкости и лёгкого изменения цвета. 
  2. Кабачки нарезать кольцами, посолить, обжарить с двух сторон. Нарезать сосиски. Взбить молоко с яйцами. Посолить. 
  3. Натереть сыр и нарезать кольцами помидоры.
  4. Теперь все укладываем слоями в следующей последовательности: картофель, кабачки, сосиски, лук, помидоры, заливаем молочно-яичной смесью и посыпаем сыром.
  5. Ставим запеканку в духовку (180 градусов) и ждем пока сыр расплавится, а молочно-яичная смесь загустеет.
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