Запеканка из кабачков, картофеля и сосисок
Запеканка получается всегда и с первого раза! Приготовьте обязательно!
Ингредиенты
- Картофель - 8 шт.
- Яйцо - 4 шт.
- Лук - 2 шт.
- Кабачок - 1 шт.
- Сосиски - 300 г.
- Сыр - 100 г.
- Молоко - 1/3 стакана.
- Соль - по вкусу.
Способ приготовления
- Отварить картофель в подсоленной воде, затем нарезать кубиками или колечками. Лук мелко порезать и пожарить в сковороде на растительном масле до мягкости и лёгкого изменения цвета.
- Кабачки нарезать кольцами, посолить, обжарить с двух сторон. Нарезать сосиски. Взбить молоко с яйцами. Посолить.
- Натереть сыр и нарезать кольцами помидоры.
- Теперь все укладываем слоями в следующей последовательности: картофель, кабачки, сосиски, лук, помидоры, заливаем молочно-яичной смесью и посыпаем сыром.
- Ставим запеканку в духовку (180 градусов) и ждем пока сыр расплавится, а молочно-яичная смесь загустеет.