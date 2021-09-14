Ингредиенты

  • Мелкий лук - 1,5 кг
  • Белый винный уксус 6% - 1 л
  • Оливковое масло - 150 мл
  • Вода - 600 мл
  • Сахар - 140 г
  • Соль - 1 ст.л.
  • Черный перец горошек - 1 ч.л.
  • Базилик - 100 г
  • Бальзамический уксус 6% - 100 мл

Способ приготовления

  1. Лук залейте кипятком, оставьте в кипятке на несколько минут и затем очистите.
  2. Приготовьте маринад, сложив в кастрюлю все необходимые ингредиенты, кроме бальзамического уксуса.
  3. Варите маринад около 3 минут, затем добавьте лук и продолжите варить еще 8-10 минут.
  4. Затем лук сложите в стерилизованные банки.
  5. Маринад снова закипятите и через 5 минут, сняв с огня, добавьте бальзамический уксус.
  6. Залейте банки горячим маринадом и закройте крышками.