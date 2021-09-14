Как приготовить маринованные луковки
Простой способ приготовить вкусную и оригинальную закуску из мелкого лука!
Ингредиенты
- Мелкий лук - 1,5 кг
- Белый винный уксус 6% - 1 л
- Оливковое масло - 150 мл
- Вода - 600 мл
- Сахар - 140 г
- Соль - 1 ст.л.
- Черный перец горошек - 1 ч.л.
- Базилик - 100 г
- Бальзамический уксус 6% - 100 мл
Способ приготовления
- Лук залейте кипятком, оставьте в кипятке на несколько минут и затем очистите.
- Приготовьте маринад, сложив в кастрюлю все необходимые ингредиенты, кроме бальзамического уксуса.
- Варите маринад около 3 минут, затем добавьте лук и продолжите варить еще 8-10 минут.
- Затем лук сложите в стерилизованные банки.
- Маринад снова закипятите и через 5 минут, сняв с огня, добавьте бальзамический уксус.
- Залейте банки горячим маринадом и закройте крышками.