Мринованый пряный кизил: простой рецепт
Маринованный кизил с гвоздикой и перцем стоит приготовить уже этой осенью. Ведь такая закуска украсит любое блюдо!
Ингредиенты
- Кизил - 1 кг
- Сахар - 4 ст. л.
- Уксус - 2 ст. л.
- Вода - 1,5 ст.
- Лавровый лист - 2-3 шт.
- Гвоздикa - 3 шт.
- Душистый перец горошком - 3-5 шт.
Способ приготовления
- Кизил очищаем от хвостиков, моем и обсушиваем.
- Готовим маринад из расчета на литровую банку– нагреваем воду, добавляем в нее сахар, уксус и доводим до кипения.
- В подготовленные баночки на дно укладываем лавровый лист, гвоздику, перец душистый горошком и заполняем кизилом.
- Заливаем маринадом кизил в банках. Стерилизуем 20 минут, а затем закатываем.
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