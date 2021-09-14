Ингредиенты

  • Кизил - 1 кг
  • Сахар - 4 ст. л.
  • Уксус - 2 ст. л.
  • Вода - 1,5 ст.
  • Лавровый лист - 2-3 шт.
  • Гвоздикa - 3 шт.
  • Душистый перец горошком - 3-5 шт.

Способ приготовления

  1. Кизил очищаем от хвостиков, моем и обсушиваем.
  2. Готовим маринад из расчета на литровую банку– нагреваем воду, добавляем в нее сахар, уксус и доводим до кипения.
  3. В подготовленные баночки на дно укладываем лавровый лист, гвоздику, перец душистый горошком и заполняем кизилом.
  4. Заливаем маринадом кизил в банках. Стерилизуем 20 минут, а затем закатываем.

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