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Фасоль - сытный и полезный продукт, из которого можно приготовить массу интересного. Ivona делится самыми необычными рецептами с фасолью на все случаи жизни.

Буррито по-мексикански

Ингредиенты: помидор (1 шт.), листья салата (100 г), сыр чеддер (70 г), консервированная фасоль (1 банка), растительное масло (2 ч. л.), говяжий фарш (300 г), красный молотый перец (2 ч. л.), соус сальса (томатная аджика или кетчуп; 120 г), тортилья (или лаваш; 4 шт.), соль и сметана - по вкусу.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

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Помидор вымыть, нарезать кубиками, листья салата нашинковать полосками, сыр - натереть на крупной терке. Фасоль открыть, слить с нее жидкость. В сковороду влить масло, на нем прожарить говяжий фарш с красным перцем 5-7 минут. Затем добавить сальсу и фасоль, тщательно перемешать, тушить под крышкой еще 7-10 минут, посолить. В горячую начинку добавить тертый сыр, перемешать, и распределить ее на 4 равных порции. На тортилью выложить томаты, салат и фарш. Подавать со сметаной.

Пребранац

Ингредиенты: пестрая фасоль (сырая; 800 г), лук репчатый (5 шт.), чеснок (3 зубчика), томатный сок (125 мл), растительное масло (80 мл), красный молотый перец (1/2 ч. л.), паприка молотая (2 ч. л.), черный молотый перец (1/2 ч. л.), сода (1/4 ч. л.), лавровый лист, корень петрушки, соль.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

Фасоль залить горячей водой с содой и вымачивать 2 часа. Варить до готовности с лавровым листом и корнем петрушки. Лук нарезать полукольцами, обжарить до прозрачности, добавить измельченный чеснок, перемешать и снять с плиты. Лук с чесноком перемешать с солью, паприкой, красным и черным перцем. Из бульона из-под фасоли вынуть лавровый лист и корень петрушки, влить томатный сок, перемешать. Форму для выпекания смазать маслом, выкладывать лук и фасоль ровными слоями. Залить фасоль с луком соусом из бульона с томатным соком, накрыть форму фольгой, выпекать 50-60 минут в духовке при температуре 180 градусов.

Паштет из фасоли с баклажанами

Ингредиенты: черная фасоль (400 г), баклажаны (2 шт.), грецкие орехи (200 г), чеснок (5 зубчиков), оливковое масло (3 ст. л.), черный молотый перец, красный молотый перец, соль.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

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Фасоль вымачивать в холодной воде 4-5 часов, варить до готовности. Очищенный, нарезанный кубиками баклажан вымачивать в подсоленной воде 30 минут, затем обжаривать на растительном масле до золотистости. На раскаленной сковороде прожарить ядра грецкого ореха. В блендер добавить фасоль, баклажаны, орехи, оливковое масло и специи. Взбивать до однородности. Подавать паштет с поджаренными тостами.

Тыквенное пюре с фасолью

Ингредиенты: белая фасоль (200 г), тыква (170 г), репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), чеснок (3 зубчика), растительное масло (2 шт.), розмарин (1/2 ч. л.), вода (250 мл), соль и черный молотый перец - по вкусу.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

Фасоль вымачивать в холодной воде 5-8 часов, затем варить в подсоленной воде на медленном огне 90 минут после закипания. Очистить морковь, лук и тыкву. Нарезать некрупными кубиками. Очищенный чеснок измельчить. На растительном масле обжарить лук, морковь, чеснок и тыкву, затем залить их водой, и тушить на медленном огне под крышкой полчаса. Через 30 минут перебить овощи в блендере, пересыпать полученное пюре в сковороду, добавить специи и фасоль. Тщательно перемешать и тушить, накрыв крышкой, еще 20-25 минут. Можно подавать как гарнир или самостоятельное блюдо.

Ризотто Панишиа

Ингредиенты: репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), корень сельдерея (1/2 шт.), капуста (300 г), консервированная фасоль (400 г), копчено-вареная грудинка (70 г), сырые колбаски (200 г), салями (100 г), сливочное масло (50 г), твердый сыр (100 г), рис (300 г), красное сухое вино (100 мл), соль.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

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Из моркови, сельдерея и капусты варится овощной бульон. На сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук до прозрачности, затем к нему добавить нарезанную грудинку, жарить до золотистости. Измельчить сырые колбаски, отделить от оболочки, салями нарезать. Всыпать колбаски с салями к луку и грудинке, обжарить 3-5 минут. Всыпать в сковороду с мясом и луком рис, обжаривать, перемешивая, до изменения цвета крупы. Влить красное сухое вино, выпарить (5-7 минут). Добавить фасоль, перемешать. Влить бульон с овощами (1-2 поварешки), выпарить. Подливать бульон к ризотто, пока рис не станет мягким. Затем добавить к ризотто сливочное масло и тертый сыр, тщательно перемешать, накрыть крышкой, снять с плиты и дать настояться 10-15 минут.

Постный брауни с фасолью

Ингредиенты: черная фасоль (350 г), какао-порошок (4 ст. л.), мука (100-130 г), сахар (150 г), растительное масло (100 мл), ванильный сахар (2 ч. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), черный горький шоколад (50-70 г), корень имбиря (20 г), молотая корица (1/2 ч. л.), соль.

"Волшебные бобы": 6 оригинальных блюд из фасоли pinterest.com

Вымочить фасоль 4-6 часов в холодной воде, варить до готовности + 20 минут, измельчить блендером до состояния пюре. К фасолевому пюре добавить какао, муку с разрыхлителем, сахар (обычный и ванильный), растительное масло, тертый имбирь и щепотку соли. При помощи погружного блендера тщательно вымешать тесто. Выстелить форму для выпекания пергаментом, выложить тесто. Старайтесь, чтобы его толщина была не более 3 см. В заготовку для брауни в произвольном порядке погрузить кусочки черного шоколада. Выпекать брауни в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Автор: Анна Подгорная

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