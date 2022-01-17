Baltic Premium Fish рекомендує!

Ольга Мартиновська, переможниця шоу «МастерШеф» та суддя «МастерШеф. Професіонали», випускниця школи Le Cordon Bleu поділилась своїм рецептом гратена з кільки та селери. Ця страва здатна урізноманітнити як повсякденне меню, так і стати гарним доповненням до святкового столу.

Інгредієнти:

300 г кільки с/м

300 г очищеної селери

100 г очищеної картоплі

100 г цибулі-порей

дрібка мускатного горіха

сіль та перець

м'якуш білого хліба

Гратен з кільки та селери пресслужба

Приготування:

Кільку розморозити в холодильнику. Видаліть голову, кишки та хребет. На дно посудини для запікання покладіть тонесенько нарізану цибулю порей, а зверху очищену кільку. Із селери та картоплі приготуйте пюре, додайте мускатний горіх, сіль та перець. Викладіть пюре на рибу та посипте крихтами з білого хліба, які під час запікання зарум’яняться та створять хрустку скоринку. Тримайте гратен в духовці за температури 170 °C 35-40 хв. Найважливіше – аби встигла приготуватися цибуля, тому нарізайте її дуже тонесенько.

Смачного!

Baltic Premium Fish у Facebook, Instagram.

Вам будет интересно почитать на Ivona: