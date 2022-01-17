Гратен з кільки та селери рецепт з фото PR
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Ольга Мартиновська, переможниця шоу «МастерШеф» та суддя «МастерШеф. Професіонали», випускниця школи Le Cordon Bleu поділилась своїм рецептом гратена з кільки та селери. Ця страва здатна урізноманітнити як повсякденне меню, так і стати гарним доповненням до святкового столу.
Інгредієнти:
- 300 г кільки с/м
- 300 г очищеної селери
- 100 г очищеної картоплі
- 100 г цибулі-порей
- дрібка мускатного горіха
- сіль та перець
- м'якуш білого хліба
Приготування:
- Кільку розморозити в холодильнику. Видаліть голову, кишки та хребет.
- На дно посудини для запікання покладіть тонесенько нарізану цибулю порей, а зверху очищену кільку.
- Із селери та картоплі приготуйте пюре, додайте мускатний горіх, сіль та перець. Викладіть пюре на рибу та посипте крихтами з білого хліба, які під час запікання зарум’яняться та створять хрустку скоринку.
- Тримайте гратен в духовці за температури 170 °C 35-40 хв. Найважливіше – аби встигла приготуватися цибуля, тому нарізайте її дуже тонесенько.
Смачного!
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