Как лечат простуду в разных странах: ТОП-5 полезных напитков
Иммуномодулирующий чай, который любят в Китае Жители поднебесной очень трепетно относятся к своему здоровью, поэтому для повышения защитных сил организма принято пить этот вкусный напиток.
Ингредиенты
- 2 ст.л. зеленого чая
- 1 ст.л. тертого имбиря
- 8 фиников
- 1 л горячей воды
Способ приготовления
- Корень имбиря очистить и натереть на терке. Финики хорошенько промыть и нарезать.
- В заварник поместить имбирь, финики и зеленый чай, залить горячей водой. Дать настояться 40 минут.
- Процедить и пить горячим.
В Корее при малейшем признаке простуды тоже принято принимать чай, только приготовленный совсем по другому рецепту.
Ингредиенты
- 1 ст.л. черного чая
- 4 горошины черного перца
- 4 семечка кардамона
- 3 бутона гвоздики
- 1/3 ч.л. корицы
- 1/3 ч.л. имбиря
- 300 мл воды
- мед
Способ приготовления
- Специи перемолоть в кофемолке, залить водой добавить столовую ложку черного чая, поставить на огонь и довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить смесь еще 20 минут.
- Пить теплым добавив в чашку ложку меда.
Напиток, которым лечатся в Америке
При первых признаках простуды американцы стараются как можно скорее выпить этот не совсем обычный напиток.
Ингредиенты
- 1 ч. л перечной мяты
- 1 зубок чеснока
- сок половины лимона
- 1 ч. л. меда
- 1 стакан воды
Способ приготовления
- Перечную мяту залить стаканом кипятка и нагревать на медленном огне 5 минут.
- Затем напиток процедить, добавить чайную ложку меда, раздавленный чеснок и сок половины лимона.
- Все компоненты хорошенько перемешать, и выпить перед сном в теплом виде.
Напиток, который пьют при простуде в Болгарии
Ингредиенты
- 100 г черный чай
- 100 г красного вина
- 100 г малинового варенья
- сок половины лимона
Способ приготовления
- В свежезаваренный горячий чай добавить подогретое вино, малиновое варенье и сок лимона.
- Пить этот напиток следует теплым и перед сном.
Целебный напиток, которым лечатся жители Ирландии
Этот интересный рецепт лечения простуды удивителен тем, что готовится на основе пива.
Ингредиенты
- 300 мл пива
- щепотка корицы
- 2 бутона гвоздики
- 1 ст. л. лимонного сока или лимонной цедры
- 1 ст. л. сахара
- 1 яичный желток
Способ приготовления
- В пиво добавить специи и лимонный сок, затем полученную смесь поставить на огонь, нагреть и непрерывно помешивая и добавить растертый с ложкой сахара яичный желток.
- Напиток держать на огне, пока он не загустеет, но при этом следить, чтобы он не закипел. Пить теплым. Будьте здоровы!