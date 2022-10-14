Иммуномодулирующий чай, который любят в Китае Жители поднебесной очень трепетно относятся к своему здоровью, поэтому для повышения защитных сил организма принято пить этот вкусный напиток.

Ингредиенты

2 ст.л. зеленого чая

1 ст.л. тертого имбиря

8 фиников

1 л горячей воды

Способ приготовления

Корень имбиря очистить и натереть на терке. Финики хорошенько промыть и нарезать. В заварник поместить имбирь, финики и зеленый чай, залить горячей водой. Дать настояться 40 минут. Процедить и пить горячим.

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В Корее при малейшем признаке простуды тоже принято принимать чай, только приготовленный совсем по другому рецепту.

Ингредиенты

1 ст.л. черного чая

4 горошины черного перца

4 семечка кардамона

3 бутона гвоздики

1/3 ч.л. корицы

1/3 ч.л. имбиря

300 мл воды

мед

Способ приготовления

Специи перемолоть в кофемолке, залить водой добавить столовую ложку черного чая, поставить на огонь и довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить смесь еще 20 минут. Пить теплым добавив в чашку ложку меда.

Напиток, которым лечатся в Америке

При первых признаках простуды американцы стараются как можно скорее выпить этот не совсем обычный напиток.

Ингредиенты

1 ч. л перечной мяты

1 зубок чеснока

сок половины лимона

1 ч. л. меда

1 стакан воды

Способ приготовления

Перечную мяту залить стаканом кипятка и нагревать на медленном огне 5 минут. Затем напиток процедить, добавить чайную ложку меда, раздавленный чеснок и сок половины лимона. Все компоненты хорошенько перемешать, и выпить перед сном в теплом виде.

Фото: pixabay.com

Напиток, который пьют при простуде в Болгарии

Ингредиенты

100 г черный чай

100 г красного вина

100 г малинового варенья

сок половины лимона

Способ приготовления

В свежезаваренный горячий чай добавить подогретое вино, малиновое варенье и сок лимона. Пить этот напиток следует теплым и перед сном.

Целебный напиток, которым лечатся жители Ирландии

Этот интересный рецепт лечения простуды удивителен тем, что готовится на основе пива.

Ингредиенты

300 мл пива

щепотка корицы

2 бутона гвоздики

1 ст. л. лимонного сока или лимонной цедры

1 ст. л. сахара

1 яичный желток

Способ приготовления