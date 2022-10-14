Иммуномодулирующий чай, который любят в Китае Жители поднебесной очень трепетно относятся к своему здоровью, поэтому для повышения защитных сил организма принято пить этот вкусный напиток.

Ингредиенты

  • 2 ст.л. зеленого чая
  • 1 ст.л. тертого имбиря
  • 8 фиников
  • 1 л горячей воды

Способ приготовления

  1. Корень имбиря очистить и натереть на терке. Финики хорошенько промыть и нарезать.
  2. В заварник поместить имбирь, финики и зеленый чай, залить горячей водой. Дать настояться 40 минут.
  3. Процедить и пить горячим.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Противовирусный напиток, который пьют в Корее

В Корее при малейшем признаке простуды тоже принято принимать чай, только приготовленный совсем по другому рецепту.

Ингредиенты

  • 1 ст.л. черного чая
  • 4 горошины черного перца
  • 4 семечка кардамона
  • 3 бутона гвоздики
  • 1/3 ч.л. корицы
  • 1/3 ч.л. имбиря
  • 300 мл воды
  • мед

Способ приготовления

  1. Специи перемолоть в кофемолке, залить водой добавить столовую ложку черного чая, поставить на огонь и довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить смесь еще 20 минут.
  2. Пить теплым добавив в чашку ложку меда.

Напиток, которым лечатся в Америке

При первых признаках простуды американцы стараются как можно скорее выпить этот не совсем обычный напиток.

Ингредиенты

  • 1 ч. л перечной мяты
  • 1 зубок чеснока
  • сок половины лимона
  • 1 ч. л. меда
  • 1 стакан воды

Способ приготовления

  1. Перечную мяту залить стаканом кипятка и нагревать на медленном огне 5 минут.
  2. Затем напиток процедить, добавить чайную ложку меда, раздавленный чеснок и сок половины лимона.
  3. Все компоненты хорошенько перемешать, и выпить перед сном в теплом виде.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Напиток, который пьют при простуде в Болгарии

Ингредиенты

  • 100 г черный чай
  • 100 г красного вина
  • 100 г малинового варенья
  • сок половины лимона

Способ приготовления

  1. В свежезаваренный горячий чай добавить подогретое вино, малиновое варенье и сок лимона.
  2. Пить этот напиток следует теплым и перед сном.

Целебный напиток, которым лечатся жители Ирландии

Этот интересный рецепт лечения простуды удивителен тем, что готовится на основе пива.

Ингредиенты

  • 300 мл пива
  • щепотка корицы
  • 2 бутона гвоздики
  • 1 ст. л. лимонного сока или лимонной цедры
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 яичный желток

Способ приготовления

  1. В пиво добавить специи и лимонный сок, затем полученную смесь поставить на огонь, нагреть и непрерывно помешивая и добавить растертый с ложкой сахара яичный желток.
  2. Напиток держать на огне, пока он не загустеет, но при этом следить, чтобы он не закипел. Пить теплым. Будьте здоровы!
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