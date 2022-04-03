Ранняя весна - время сбора березового сока, который любят буквально по всей территории Украины. И, если у вас есть возможность - постарайтесь собрать его в березовых рощах. В идеале его собирают с тонких молодых берез, с толщиной ствола не более двух десятков в диаметре. Необходимо прорезать в коре дыру, вставить в нее желобок, а вниз поместить емкость. Активнее всего сок течет днем, а на ночь желоб можно забрать. Потом дырку залепливают, чтобы дерево впоследствии не зачахло. Свежий сок необходимо процедить через марлю.

Березовый сок - полезный натуральный продукт. Издавна его использовали в качестве целебного напитка: заметили, что он смягчает кашель, помогает при язвах желудка, унять боли в теле, повышает жизненный тонус. Вот только полезные свойства березовый сок сохраняет недолго, быстро портится. Консервация - практически единственный способ хранения березового сока. Самый простой способ - оставить сок на две недели в прохладном месте и подождать его брожения. Потом можно закатать в банки. Но хранить его так можно совсем недолго. Только дополнительные составляющие в виде сахара, лимонов, сухофруктов, хлебных корок и т.д. могут способствовать длительному хранению березового сока.

Рецептов консервации березового сока не так уж много. Мы поделимся самыми простыми. Первый - классический, еще два - рецепты приготовления кваса из березового сока. 

Березовый квас на сухофруктах

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Ингредиенты: 

  • Березовый сок - 10 л.;
  • Сахар - 150 гр.;
  • Изюм - 3 ст.л.

Приготовление:

  1. Соединить  процеженный березовый сок с сахаром и изюмом
  2. Закупорить емкость, в которой смешивались ингредиенты. 
  3. Оставить на 5 дней при комнатной температуре для брожения.

Так собирают березовый сок
Так собирают березовый сок
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2. Квас из березового сока на черном хлебе

Ингредиенты:

  • Березовый сок - 10 л.;
  • Черный хлеб - 50 гр.;
  • Лимоны - 1 шт.

Приготовление:

  1. Поджарить черный хлеб.
  2. Обернуть марлей поджаренный черный хлеб.
  3. Опустить в емкость с березовым соком. 
  4. Добавить свежевыжатый сок лимона.
  5. Закрыть крышкой, оставить на 2 дня.

Вкусный и свежий
Вкусный и свежий
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3. Рецепт консервации березового сока

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Ингредиенты:

  • Березовый сок - 1 л.;
  • Сахар - 100 гр.;
  • Лимонная кислота - 4 гр.

Приготовление:

  1. Процедить сок через марлю.
  2. Добавить лимонную кислоту.
  3. Всыпать лимонную кислоту.
  4. Нагреть жидкость до кипения, но не допускать бурления.
  5. Процедить горячий сок через марлю.
  6. Разлить по стерилизованным емкостям.
  7. Поместить закупоренные емкости с соком в кастрюлю с горячей водой. Оставить на 15 минут.

 

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