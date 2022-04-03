Березовый сок в домашних условиях: лучшие рецепта
Березовый сок - полезный натуральный продукт. Издавна его использовали в качестве целебного напитка: заметили, что он смягчает кашель, помогает при язвах желудка, унять боли в теле, повышает жизненный тонус. Вот только полезные свойства березовый сок сохраняет недолго, быстро портится. Консервация - практически единственный способ хранения березового сока. Самый простой способ - оставить сок на две недели в прохладном месте и подождать его брожения. Потом можно закатать в банки. Но хранить его так можно совсем недолго. Только дополнительные составляющие в виде сахара, лимонов, сухофруктов, хлебных корок и т.д. могут способствовать длительному хранению березового сока.
Рецептов консервации березового сока не так уж много. Мы поделимся самыми простыми. Первый - классический, еще два - рецепты приготовления кваса из березового сока.
Березовый квас на сухофруктах
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Ингредиенты:
- Березовый сок - 10 л.;
- Сахар - 150 гр.;
- Изюм - 3 ст.л.
Приготовление:
- Соединить процеженный березовый сок с сахаром и изюмом
- Закупорить емкость, в которой смешивались ингредиенты.
- Оставить на 5 дней при комнатной температуре для брожения.
2. Квас из березового сока на черном хлебе
Ингредиенты:
- Березовый сок - 10 л.;
- Черный хлеб - 50 гр.;
- Лимоны - 1 шт.
Приготовление:
- Поджарить черный хлеб.
- Обернуть марлей поджаренный черный хлеб.
- Опустить в емкость с березовым соком.
- Добавить свежевыжатый сок лимона.
- Закрыть крышкой, оставить на 2 дня.
3. Рецепт консервации березового сока
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Ингредиенты:
- Березовый сок - 1 л.;
- Сахар - 100 гр.;
- Лимонная кислота - 4 гр.
Приготовление:
- Процедить сок через марлю.
- Добавить лимонную кислоту.
- Всыпать лимонную кислоту.
- Нагреть жидкость до кипения, но не допускать бурления.
- Процедить горячий сок через марлю.
- Разлить по стерилизованным емкостям.
- Поместить закупоренные емкости с соком в кастрюлю с горячей водой. Оставить на 15 минут.
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