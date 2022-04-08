Під час війни особливого значення надається хлібу. Якщо немає можливості його купити, легко спекти вдома. Ми підибрали найпростіши рецепти хлібу

Зараз хліб — один з найважливіших харчових продуктів. Його випікають на великій волонтерській кухні, ним діляться з людьми в укритті, його нарізають для малюків у дорогу. Це такий простий, проте важливий спосіб потурбуватися про когось. Хліб поживний, швидкий у приготуванні та його можна випікати великими об’ємами без значних зусиль.

Львівські дріжджі підготували прості рецепти хліба, за допомогою яких ви зможете забезпечити їжею себе та тих, хто її потребує під час війни. Рецепти мають мінімум інгредієнтів та прості у приготуванні. Тому випікати хліб зможе будь-хто, навіть не маючи досвіду.

Рецепт хліба, коли дріжджів залишається мало.

Рецепт «Домашній хліб».

Рецепт хліба без дріжджів.

Ними можуть користуватися сім’ї, волонтерські організації, заклади харчування й усі, хто має бажання та змогу допомогти.

Нехай рум’яний хліб смакує на всіх фронтах.

Як випікати хліб, коли дріжджів залишається мало?

Опара:

Борошно — 500 г

Пресовані дріжджі — 20-25 г

Вода — 300 г

Тісто (1-ша половина):

Вода — 150 г

Борошно — 250 г



Тісто (2-га половина):

Вода — 200 г

Борошно — 250 г

Сіль — 9 г

Цукор — 10 г

За бажанням — 1-2 ст.л олії, ароматні трави, кмин, насіння льону тощо.

Процес приготування:

500 г борошна, 20-25 г пресованих дріжджів (або 7 г сухих), 300 г води – змішати, накрити та залишити у холодильнику на ніч. Через 8-14 год поділити отриману масу надвоє. До 1-ї половини додати 150 г води, змішати, додати 250 г борошна. Накрити та залишити у холодильнику до наступного дня. До 2-ї половини додати 200 г води, змішати, додати 250 г борошна, 9 г солі, 10 г цукру (за бажанням можна додати 1-2 ст.л олії, ароматні трави, кмин, насіння льону тощо). Поставити у форму із пергаментом, накрити, залишити у теплі на 1,5-2 год. Випікати 30-35 хвилин при 220°C. Охолодити, загорнувши в рушник. Масу, отриману у п. 2, наступного дня поділіть на 2 половини та повторіть п. 2-5.

фото: «Львівські дріжджі». Домашній хліб смакує особливо

Рецепт «Домашній хліб»

Опара:

Борошно – 400 г

«Львівські дріжджі» пресовані – 4 г

Вода – 450 г

Тісто:

Опара

Борошно – 400 г

«Львівські дріжджі» пресовані – 17 г

Цукор – 25 г (1 ст. л)

Сіль – 17 г (ч. л з верхом)

Процес приготування:

Опара: дріжджі розчинити в теплій воді (приблизно 35°C), додати борошно, замісити ложкою опару. Накрити рушничком та залишити бродити протягом 120 хв (або накрити плівкою та залишити на ніч у холодильнику). В опару покришити дріжджі, додати борошно з сіллю, цукром та замісити тісто (вимішувати 7-10 хв). Тісто повинно бути пружним та еластичним. Залишити в теплому місці на 30 хв. Розділити тісто на дві частини, сформувати кульки, покласти на змащене деко олією (трошки приплюснути), накрити рушником, залишити в теплому місці на 40 хв. Перед випіканням тістове заготовлення притрусити борошном, за допомогою сита, та зробити надрізи, як підкаже смак та фантазія. Випікати при температурі 220-200°C близько 30 хв.

* Пресовані дріжджі можна замінити сухими у співвідношення 3:1. Замість 20 г пресованих дріжджів додаємо 7 г сухих.

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Як спекти хліб без дріжджів

Опара:

Борошно — 500 г

Тепла вода — 300-350 г

Натуральний йогурт або кефір — 1-2 ст.л (за бажанням).

Тісто:

Тепла вода — 250-300 г

Цукор — 25-30 г

Сіль — 15-18 г

Борошно — 500 г

Олія — 1-2 ст.л

Процес приготування:

500 г борошна та 300-350 г теплої (не вище 35°C) води перемішати ложкою, накрити рушником та залишити на ніч. Можна додати 1-2 ст.л натурального йогурту або кефіру. Вранці додати 250-300 г теплої води, 25 – 30 г цукру та 15-18 г солі, перемішати. Додати 500 г борошна, замісити тісто. Під час замісу можна використати 1-2 ст. л олії. Розкласти тісто по формах, накрити рушником, поставити в тепле місце і чекати, поки тісто підійде. Для прискорення процесу можна форми з тістом поставити в духовку при температурі 30-35°C, не вище.

З цієї кількості вийде 3 хліба, залежить від форми.

Важливо:

процес приготування досить тривалий, адже бродіння тіста будуть забезпечувати «дикі» дріжджі та молочнокислі бактерії, що потраплять до розчини та тіста з повітря, з водою та борошном;

конкретний час приготування вказати неможливо, все індивідуально, адже кількість мікроорганізмів, температури та якість борошна у всіх різна;

не варто очікувати на дуже високий підйом тіста;

готовність тіста до випікання можна визначити, злегка натиснувши на тісто – якщо залишиться ямка і тісто не буде швидко підійматися – можна пекти.

Пекти при температурі 210-220°C протягом 25-30 хв, залежно від форм та маси тіста в них. Перед випіканням тісто можна обприскати водою або змастити яйцем. Гарячий хліб відразу витягнути з форм та накрити рушником.