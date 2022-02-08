Легкая совместная трапеза может стать прекрасной прелюдией во время романтического свидания. А если веще добавить элемент игры и чувственность, ощущения в разы могут усиливаться. Но тут важен и внешний вид еды, и ее свойства. Иногда можно просто вспомнить о сочной спелой клубнике и ассоциации появятся сами собой.

1. Шоколад

Шоколад уже давно считается афродизиаком. В 17 веке религиозные лидеры даже запрещали употреблять его в монастырях, ведь шоколад содержит химическое вещество, которое вызывает чувство эйфории. Происходит это из-за высвобождения дофамина. Выброс этого же гормона происходит во время оргазма, приема наркотиков или во время азартных игр. Темный шоколад стимулирует выработку гормонов сильнее, чем молочный.

К похожему эффекту приводит употребление таких безобидных продуктов, как яблоки, миндаль и сыр чеддер. Считается, что запах миндаля увеличивает влечение у женщин, с дополнительным бонусом в виде потенциального улучшения здоровья сердца.

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2. Банан

Банан по праву можно назвать одним из самых откровенных плодов. Но дело не только в его форме. Считается, что бананы сами по себе важны для выработки половых гормонов, потому что они содержат большое количество калия и витаминов группы В.

3. Алкоголь

Вино в умеренных количествах может послужить расслабленному состоянию во время романтического ужина, но чрезмерное употребление алкоголя может вызвать ряд проблем. Помимо часто обсуждаемой потери контроля, спиртосодержащие напитки могут снизить уровень прастерона у женщин, который связан с половым влечением. А у мужчин алкоголь снижает уровень тестостерона, который является основой мужского полового влечения, и может привести к резкому падению вазопрессина, что приведет к трудностям с эрекцией.

Даже прикосновение к любимому может потерять свою магию, потому что алкоголь снижает уровень окситоцина и таким образом - снижает чувствительность.

Еда, любовь и секс имеют длинную историю, которая уходит своими корнями в нашу биологию. И если вы думаете о романтическом подарке для любимого человека, зачем покупать обычную коробку конфет или пену для бритья? Вместо этого вы можете сделать «корзину афродизиаков» или приготовить еду, которая сделает вашу ночь незабываемой.

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