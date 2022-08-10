У каждого из нас есть свои пищевые привычки и порой принять выбор другого не так просто. Но это не повод отказываться от совместной трапезы.

Когда вы встречаетесь в кафе и каждый заказывает то, что любит — это кажется совершенно естественным. Но вот начинается новый этап отношений, вы наконец-то съезжаетесь, и тут выясняется, что ваш суп совсем не такой, как у его мамы. Что намазывать кетчуп и майонез на стейк из мраморной говядины для него совершенно нормально. И вообще, ваша идея есть больше овощей для него означает - есть больше чипсов. Что же делать?

Есть вместе

Совместная трапеза - важный элемент крепких отношений. Так мы получаем эмоции, время вдвоем и возможность поговорить. Формируем друг у друга привязанность и становимся ближе. Даже если вы сделаны из разного теста и выросли в разных климатических поясах, всегда можно пойти на компромисс. Найдите то, что нравиться вам обоим и готовьте одно общее блюдо. А уж чем его дополнить - салатом или котлетой - каждый решит сам.

Вы взрослые люди и категорическое навязывание своих пищевых привычек — это грубое нарушение личных границ партнера, даже если вам кажется, что вы действуете из лучших побуждений.

Есть немало семей, где хозяйка готовит сразу несколько полноценных обедов, стараясь угодить всем за одним столом. Это приемлемо, но если не в тягость одному из вас. Гораздо приятнее в таком случае готовить вместе и пробовать блюда друг друга. Тогда у вас есть шанс сделать ваши пищевые привычки ближе друг к другу.

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Разговаривать о еде

Нередко людям мешают собраться за одним столом культурные различия, религиозные ограничения, переход к вегетарианству или принципиально разные взгляды на еду: одни привередливы, другие - практически всеядны. Не говоря уже о том, что существуют специальные диеты и медицинские показания.

Поэтому первым делом нужно поговорить. Даже если ваш потенциальный тесть рыбак, а у вас аллергия на рыбу, это не повод терпеть до последнего. Если в вашей семье не ели красного мяса, можно честно об этом сказать до похода в стейк-хаус. А уж тем более, если кто-то из вас страдал нарушением пищевого поведения или придерживается строгой диеты. Честность и открытость в этом случае - лучший способ почувствовать себя в своей тарелке.

Поддерживать выбор друг друга

Если один из вас борется с лишним весом, поддержка второго партнера может в разы повысить эффективность любой диеты.