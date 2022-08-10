Что делать, если ваш суп не такой вкусный как у его мамы?
Когда вы встречаетесь в кафе и каждый заказывает то, что любит — это кажется совершенно естественным. Но вот начинается новый этап отношений, вы наконец-то съезжаетесь, и тут выясняется, что ваш суп совсем не такой, как у его мамы. Что намазывать кетчуп и майонез на стейк из мраморной говядины для него совершенно нормально. И вообще, ваша идея есть больше овощей для него означает - есть больше чипсов. Что же делать?
Есть вместе
Совместная трапеза - важный элемент крепких отношений. Так мы получаем эмоции, время вдвоем и возможность поговорить. Формируем друг у друга привязанность и становимся ближе. Даже если вы сделаны из разного теста и выросли в разных климатических поясах, всегда можно пойти на компромисс. Найдите то, что нравиться вам обоим и готовьте одно общее блюдо. А уж чем его дополнить - салатом или котлетой - каждый решит сам.
Вы взрослые люди и категорическое навязывание своих пищевых привычек — это грубое нарушение личных границ партнера, даже если вам кажется, что вы действуете из лучших побуждений.
Есть немало семей, где хозяйка готовит сразу несколько полноценных обедов, стараясь угодить всем за одним столом. Это приемлемо, но если не в тягость одному из вас. Гораздо приятнее в таком случае готовить вместе и пробовать блюда друг друга. Тогда у вас есть шанс сделать ваши пищевые привычки ближе друг к другу.
Разговаривать о еде
Нередко людям мешают собраться за одним столом культурные различия, религиозные ограничения, переход к вегетарианству или принципиально разные взгляды на еду: одни привередливы, другие - практически всеядны. Не говоря уже о том, что существуют специальные диеты и медицинские показания.
Поэтому первым делом нужно поговорить. Даже если ваш потенциальный тесть рыбак, а у вас аллергия на рыбу, это не повод терпеть до последнего. Если в вашей семье не ели красного мяса, можно честно об этом сказать до похода в стейк-хаус. А уж тем более, если кто-то из вас страдал нарушением пищевого поведения или придерживается строгой диеты. Честность и открытость в этом случае - лучший способ почувствовать себя в своей тарелке.
Поддерживать выбор друг друга
Если один из вас борется с лишним весом, поддержка второго партнера может в разы повысить эффективность любой диеты.
- Старайтесь не покупать и не есть при партнере продукты, от которых ему трудно отказываться.
- Поощряйте его успехи и не делайте колких замечаний касательно его массы тела.
- Не комментируйте выбор еды вашим партнером, лучше научитесь вкусно готовить полезные для него блюда.
- Если ваш партнер склонен к заеданию стрессов, постарайтесь отвлечь его в тяжелый момент и создать для него благоприятный эмоциональный фон.
- Раз или два раза в неделю разделяйте диетическое питание партнера на обед или ужин. Вы можете съесть чуть больше, использовать специи или соль. Главное, показать человеку, что вы поддерживаете его стремление стать лучше.