Ведущая рассказала о самочувствии 14–летнего Миши

Сын популярной украинской ведущей Марички Падалко заразился новым штаммом коронавируса. О заболевании мальчика знаменитая мама сообщила на своей странице в Инстаграм в разделе сторис.

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По словам звезды новостной программы ТСН, что выходит на канале 1+1, 14-летний Михаил получил положительный тест на омикрон после того, как у него появился насморк.

«Слышали, что омикрон начинается с насморка? Подтверждено моим сыном... Получили его позитивный экспресс-тест. У младшей уже закрыли класс на карантин. Я только успела порадоваться офлайн родительскому собранию. Должна была завтра быть во Франковске. Эх...», — написала Падалко.

Сын Марички Падалко подхватил омикрон instagram.com/marichkapadalko

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Напомним, что за пять часов до этого сообщения, Маричка рассказала подписчикам, что в школе ее детей впервые сначала пандемии состоятся офлайн родительские сборы. Однако, туда можно попасть только с COVID-сертификатом или с негативным плр-тестом.

У сына Марички Падалко обнаружили омикрон instagram.com/marichkapadalko

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