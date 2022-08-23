Актриса взяла дочь Вивьен, чтобы посмотреть американський мюзикл «Дорогой Эван Хансен» в Филадельфии

Известная американская актриса Анджелина Джоли была в Филадельфии в эти выходные, и вместе с собой она взяла свою 14-летнюю дочь Вивьен, чтобы увидеть выступление в рамках национального тура мюзикла «Дорогой Эван Хансен». Также оскароносная актриса и Вивьен посетили актерский состав за кулисами после спектакля в театре Форрест в Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет People.

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По словам источника, дуэт матери и дочери недавно посмотрел шоу в Лос-Анджелесе, и им «так понравилось шоу», что они поехали в Филадельфию «просто чтобы увидеть его снова».

Анджелина и Вивьен сфотографировались с Энтони Норманом, который в настоящее время ведет тур в роли Эвана. Похоже, он подарил ей гипс, который носил в перед зрителем.

Инсайдер добавил, что «они были милыми и любезными, ведь они были в восторге от игры актера Энтони Нормана в роли Эвана».

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Напомним, что несколькими днями ранее Анджелина была замечена в Лос-Анджелесе со своим сыном Ноксом. Нокс помог маме донести продукты до машины, выходя из магазина.

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