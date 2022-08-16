Совсем скоро начнется 2022-2023 учебный год

До 1 сентября осталось чуть больше двух недель, а значит подготовка к школе выходит на финишную прямую. И пока еще не известно, в каком формате будет проходить учеба в школах, лицеях и ВУЗах, запастись тетрадками, ручками и карандашами все же придется. Во сколько обойдется покупка школьной канцелярии и как можно сэкономить?

Цены на тетради и школьную канцелярию

Цены на школьные тетради зависят от количества листов, качества бумаги и наличия картинок на обложках. Так, средние цены на тетради 12 листов – 5 грн, 48 или 60 листов – 25-30 грн. Неплохой дневник можно найти за 30 грн, чем красивее и ярче картинки и верстка, тем дороже. Шариковые ручки можно купить за 4-15 грн, простые карандаши – от 3 грн. Ручек и карандашей стоит купить с запасом, потому что они часто теряются. Цены на альбомы для рисования также зависят от количества листов и толщины, поэтому средние цены около 30 грн.

Также не забудьте купить пеналы (от 30 грн без наполнения) и обложки на тетради и учебники: набор обложек для тетрадей обойдется в 30 грн за 10 штук, обложки на учебники лучше покупать отдельно под каждый учебник или заменить на клейкую ленту. Ученикам младших классов в школе также пригодятся цветная бумага (от 25 грн), цветные карандаши (от 30 грн), краски (от 25 грн), клей (от 15 грн), ножницы (от 20 грн), пластелин (от 20 грн за пять цветов).

Самый дорогой из школьных принадлежностей – портфель. Однако на нем можно сэкономить и использовать прошлогодний, если он еще подходит вашему ребенку. Родители, дети которых точно будут учиться онлайн, также могут не тратиться на рюкзак, потому как он просто пролежит весь год дома. Цены на портфели в этом году варьируются от 300 до 2000 грн.

Одежда для школьника

Поскольку в школах нет обязательной формы, можно ребенок может ходить в своей повседневной одежде. Единственное, стоит проверить гардероб и докупить недостающие вещи. Мальчику могут понадобиться блузки (от 200 грн), штаны (от 300 грн), костюм для физкультуры (от 400 грн) и кроссовки (от 300 грн).

Девочке также могут понадобиться блузки (от 300 грн), брюки (от 300 грн), юбки (от 200 грн), спортивный костюм (от 400 грн) и кроссовки (от 300 грн).

Как сэконимить на покупке школьных принадлежностей?

Использовать прошлогодние вещи. Портфель, а также одежда, с которой ребенок не вырос, подойдет для этого учебного года.

Портфель, а также одежда, с которой ребенок не вырос, подойдет для этого учебного года. Покупать товары у украинских производителей. Из-за девальвации гривны, цены на импортные товары существенно возросли.

Из-за девальвации гривны, цены на импортные товары существенно возросли. Привлечь к школьным сборам родственников. Если у ребенка скоро день рождения, можно попросить родственников и друзей вместо игрушек подарить деньги на школьные принадлежности.

Если у ребенка скоро день рождения, можно попросить родственников и друзей вместо игрушек подарить деньги на школьные принадлежности. Оптовые интернет-магазины. В них многие товары продаются по существенно сниженным ценам, однако есть минимальная сумма заказа около 1000-2000 грн, поэтому этот вариант подойдет тем, у кого в семье два школьника и больше.

В них многие товары продаются по существенно сниженным ценам, однако есть минимальная сумма заказа около 1000-2000 грн, поэтому этот вариант подойдет тем, у кого в семье два школьника и больше. Купить б/у портфель и вещи. Также в интернете можно купить использованные вещи в хорошем состоянии. На сайтах стоит присмотреться к б/у портфелям и одежде.

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