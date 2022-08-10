Образовательный омбудсмен объявил результаты опроса, какую форму обучения выбирают родители. В скором времени должны появиться результаты опроса от Минобразования

Как будут учиться дети в Украине в условиях войны freepik.com

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Какую форму обучения выбрали украинские родители

Вскоре начинается учебный год. В условиях войны он будет очень непростым. Сейчас в школах идет опрос родителей и педагогов, которые находятся за границей, какую форму обучения они выбирают. Он был инициирован Офисом образовательного омбудсмена и будет закрыт 12 августа. А вот опрос тех, кто находится в Украине, уже завершился. И его результаты недавно обнародовал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейсбуке.

Согласно этому опросу, большинство украинских родителей выступает за дистанционную форму обучения. Участие в опросе приняли 25 230 родителей соискателей образования, которые находятся в Украине.

Какую форму обучения выбирают украинские родители/фото образовательного омбудсмена

61,6% родителей (15 533 респондента из 25 230) считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть соответственно обустроенные укрытия.

Еще 13,3% родителей (3358 из 25230) не знают, следует ли начинать очный образовательный процесс в таких условиях.

В общей сложности почти три четверти опрошенных не готовы, чтобы с 1 сентября их дети учились очно.

И только 25,1% (6 339 респондентов) родителей убеждены, что если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется обустроенное укрытие, обучение необходимо организовывать очно - в учебном заведении.

Однако здесь возникает вопрос, какую территорию Украины можно назвать безопасной. Например, до поры до времени безопасной считалась Винница, куда бежали из Киева, Херсона, Днепра и других городов Украины. Но, к сожалению, недавно там произошла трагедия: в результате обстрела российскими ракетами погибли более 20 человек, среди погибших есть дети.

И этот случай показывает, что, к сожалению, безопасных мест в Украине во время войны нет. В любой момент на любой город или поселок могут быть сброшены бомбы.

Родители, голосовавшие за очное обучение, объясняют свой выбор тем, что им спокойнее, когда ребенок будет находиться в школе, а не сам дома, когда они на работе. Понять эту позицию можно. Но опять же надо учитывать то, что большинство украинских учебных заведений не имеют укрытий, которые бы отвечали требованиям безопасности.

Почему родители выбрали ту или иную форму обучения/фото Офис образовательного омбудсмена

Комментарий Министерства образования

Как только появились результаты опроса Офиса образовательного омбудсмена, на сайте Минобразования сразу опубликовали комментарий. В нем говорится, что эти данные не являются репрезентативными. Ведь невозможно проконтролировать объективность данных, предоставленных участниками опроса, а также вероятно прохождение опроса одним участником бесконечное количество раз и т.п.

«Вместо этого информируем, что профессиональный опрос участников образовательного процесса по разным вопросам на постоянной основе проводит Государственная служба качества образования Украины», - говорится на сайте Министерства образования науки.

Исследование готовности к началу обучения с 1 сентября 2022 года эта Служба завершила 8 августа. И в ближайшее время его результаты будут обнародованы.

Согласно данным образовательного омбудсмена, большинство родителей за онлайн-обучение/фото freepik.com

Последнее слово за местными властями

Впрочем, результаты опросов – не окончательный фактор, который влияет на решение о том, как будут учиться дети в том или ином населенном пункте Украины. Министерство образования переложило ответственность за этот вопрос на органы местных властей. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Так, мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию «Наш город» рассказал, что городские власти склоняются к тому, что обучение в школах будет дистанционным. Аргумент – он не может брать на себя ответственность за жизнь детей, если в район учебного заведения «прилетит».

В Киеве ситуация пока неясна. В июне на пленарном заседании сессии Киевского городского совета депутаты приняли решение об обустройстве защитных укрытий во всех столичных учебных заведениях. Но на практике выполнить эту задачу оказалось невозможным.

«Моя дочь 1 сентября должна идти в 3 класс столичной школы в Подольском районе. В июне директор школы сказала, что обучение будет офлайн. Затем в июле был опрос, какую форму обучения выбирают родители. Большинство проголосовало за онлайн-формат. И вот в начале августа учительница сказала, что в сентябре обучение полностью будет дистанционным. Ведь в школе оборудовали укрытие всего на 50 человек»,

– рассказывает жительница Киева Светлана Т.

Очная форма обучения возможна в школах, в которых есть укрытия/фото freepik.com

В школах Киева, Ирпеня, где есть укрытие, говорят родителям, что обучение будет в офлайн-формате.

«Мы с сыном сейчас находимся в Польше, возвращаться в Ирпень не можем, потому что наш дом разрушен. В украинской школе нам сказали, либо мы ходим в школу, либо выбираем семейную форму обучения, либо забираем документы»,

– рассказывает Алина П.

Семейная форма обучения подразумевает, что с ребенком занимаются родители или репетиторы, а учитель просто контролирует уровень полученных знаний с помощью тестов и контрольных работ.

Семейная форма обучения предусматривает самостоятельное изучение материала/фото freepik.com

Если вы оказались в подобной ситуации, единственное, что можно посоветовать, не торопиться забирать документы из школы. Ведь проверка укрытий в учебных заведениях еще продолжается. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в интервью «Телеграфу». И если школа не пройдет этот аудит, то ее ученики должны учиться дистанционно – так, как это было во время карантинов через коронавирус.

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