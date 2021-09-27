У кого из знаменитостей есть внебрачные дети

Эти знаменитые актрисы, певицы и модели когда-то были влюблены в женатых мужчин и даже родили от них сыновей и дочерей. Рассказываем о звездных женщинах, у которых есть внебрачные дети.

Альбина Джанабаева

В 2013 году известный певец Валерий Меладзе объявил о разводе с женой Ириной. СМИ рассекретили, что причиной стало то, что артист увлекся экс-участницей группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Но позже выяснилось, что тайный роман Меладзе и Джанабаевой длился уже около 10 лет. Кроме того, Валерий являлся отцом Константина — сына Альбины, которого она родила в 2004 году.

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Сразу же после завершения бракоразводного процесса в 2014-м Меладзе и Джанабаева официально оформили свои отношения. В этом же году у них родился второй совместный сын Лука. А летом 2021 года звездные супруги снова стали родителями девочки Агаты.

Линда Евангелиста

Знаменитая канадская супермодель Линда Евангелиста, которая на днях рассказала о жутких последствиях пластической операции, 5 лет скрывала имя отца своего единственного сына Августина. Но в 2011 году звезда подиумов через суд потребовала алименты от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, тем самым рассекретил, что именно от него в октябре 2006 года родила мальчика.

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По словам Пино, он еще в 2007 году признал сына, однако попросил экс-возлюбленную не предавать огласке его отцовство из-за тяжелой беременности его законной супруги, голливудской кинозвезды Сальмы Хайек. Позже Пино и Евангелиста пришли к общему соглашению. Поговаривают, что бизнесмен каждый месяц выплачивает довольно крупную сумму алиментов.

Линда Евангелиста с сыном в 2012 году Getty Images

Катрин Денев

Всемирно известная французская актриса Катрин Денев родила в 1972 году дочь Кьяру от итальянского актера Марчелло Мастроянни. На тот момент возлюбленный Денев все еще был женат на актрисе Флоре Карабелле. Мужчина дважды делал предложение Катрин, однако она не захотела разрушать его семью.

Катрин Денев и Кьяра Мастроянни Getty Images

Ева Польна

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Экс-солистка группы «Гости из будущего» в 2005 году впервые стала мамой. Артистка родила дочь Эвелин от бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Однако, факт своего отцовства музыкант публично признал только в 2010 году, когда развелся со второй женой Юлией Клявер, бывшей танцовщицей балета Лаймы Вайкуле.

Ева Польна и Денис Клявер с дочерью instagram.com/denisklyaver

Лусиана Морад



В 1999 году бразильская модель Лусиана Морад родила сына от солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. В то время рок-музыкант был женат на Джерри Холл, которая сразу же подала на развод, узнав о измене мужа. В одном из интервью, Морад призналась, что даже отправила Холл письмо с извинениями за то, что разрушила ее семью, но ответа так и не получила.

Лусиана Морад с сыном от Мика Джаггера Getty Images

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