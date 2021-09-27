Том Круз около года был в отношениях с коллегой по седьмой части боевика «Миссия невыполнима»

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Популярный американский актер Том Круз снова одинок. Во время съемок седьмой части боевика «Миссия невыполнима» 59-летний голливудский красавчик закрутил роман со звездой «Мстителей» Хейли Этвелл, которая моложе его на 20 лет.

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Поговаривают, что Том и Хейли около года регулярно ходили на свидания и выглядели счастливыми на снимках папарацци. Но недавно стало известно, что актеры решили остаться друзьями. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на источник, близкий к окружению Этвелл и Круза.

«Это был очень напряженный период совместных съемок. Они действительно хорошо ладили. Но по мере того, как съемки фильма подходили к концу, они решили вернуться к дружбе. Их график съемок очень насыщен, и у Тома есть ряд других обязательств. Но они по-прежнему счастливы работать вместе», — цитирует издание слова инсайдера.

Напомним, что Том Круз трижды был женат. Первый раз актер сыграл свадьбу с Мими Роджерс. Второй женой актера стала Николь Кидман. А в третий раз актер сочетался узами брака с Кэти Холмс.

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