Летом знаменитый украинский ведущий отпраздновал юбилей

Звезда развлекательных шоу Нового канала, популярная украинская ведущая Леся Никитюк впервые рассказала, что вручила коллеге по программе «Кто сверху?» в день его юбилея. 22 июля Сергей Притула устроил вечеринку по случаю 40-летия.

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«Подарила 500 или 1000 долларов, где-то так. Дала конверт, он спрятал его и все. Такие вот подарки, очень просто. Люди даже в шоу-бизнесе, даже при статусе, любят, когда им дарят деньги. Ну а что я ему буду дарить? Ну скажите мне! Пентхаус он себе построил, бассейн у него есть, часы есть, жена, куча детей. Ну что я ему буду дарить?», — рассекретила телезвезда.

В интервью Кате Осадчей для проекта «Світське життя» Никитюк призналась, что подарила имениннику довольно большую сумму в конверте. При этом Леся отметила, что у Притулы уже и так все есть.

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