Как разогреть смесь, когда нет электричества? Как организовать купание малыша в условиях, когда в любой момент могут отключить свет? Эти лайфхаки помогут вам организовать быт, когда в доме подрастает малыш

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Как организовать питание малыша

Война - сложное испытание для всех нас. Особенно непросто его проходить, когда дома подрастает малыш грудного возраста. В военных условиях всеми силами необходимо сохранять грудное вскармливание, ведь тогда у малыша в свободном доступе всегда будет стерильная, теплая и питательная еда, которая ему идеально подходит. Но из-за стресса у многих мам возникают трудности с лактацией, и тогда в ход идут детские смеси. Как организовать в таком случае питание ребенка в условиях, когда регулярно отключают свет? Эти лайфхаки помогут вам решить этот вопрос, а также ряд других, касающихся потребностей малыша.

В идеале смесь всегда должна быть свежеприготовленной. Чтобы это правило можно было выполнить в условиях постоянного отключения света, нужно иметь запас теплой воды. Для этого подойдет качественный туристический термос, который может около суток держать температуру жидкости внутри.

Увы, сейчас бывают такие ситуации, когда света нет по несколько дней. На этот случай в семье, где растет малыш, который находится на искусственном питании, должна быть небольшая туристическая газовая плиточка, на которой можно быстро подогреть воду.

Если плиточки нет, или закончился газ, тогда можно подогреть воду при приготовления смеси в металлической кружке, которую необходимо подержать над свечой. Напоминаем, что смесь можно готовить только из кипяченой воды. Поэтому у вас должен быть запас не только питьевой воды, но и кипяченой.

В холодных квартирах свежеприготовленная смесь быстро остывает. Чтобы этого не происходило, можно помещать бутылочку в шерстяной носок. Есть специальные термосумки, который позволяют сохранять температуру смеси нормальной какое-то время. Как вариант, можно бутылочку со смесью ставить в теплую духовку, в которой вы перед этим готовили пищу. Также можно приобрести термопакет, в который можно переливать смесь, чтобы она не остывала. Если все-таки так произошло и она остыла, подогреть смесь можно, перелив ее в металлическую кружку, которую необходимо подержать над свечой.

Как организовать купание малыша

Малыши, безусловно, любят купание. В водичке они расслабляются, уходит гипертонус, купание необходимо для гармоничного развития. Но в условиях, когда постоянно нет света и в квартире очень холодно, можно обойтись без ежедневных купаний в ванночке. Достаточно подмывать ребенка теплой водичкой.

Если уж все-таки удалось организовать ребеночку целую ванную, на случай отключения света необходимо в ванной комнате иметь фонарик. В идеале он должен быть налобный, чтобы были свободные две руки.

Чтобы в ванной комнате было тепло, можно организовать "камин" из крупных камней. Их предварительно необходимо нагреть в духовке. Будьте осторожны со свечами. Если в доме растет ребенок, лучше использовать максимально простые, восковые. Без красителей и ароматизаторов. Сейчас нередки случаи обращения к педиатрам по поводу аллергии, вызванной именно химическими составляющими свечей.

Как развлекать малыша

В первый месяц жизни многие малыши большую часть времени спят, так что им отключение света по большому счету не касается. Лишь бы все время рядом была мама. Но чем старше становится ребенок, тем меньше он спит и тем больше он требует внимания. Что делать, когда на его период бодрствования выпало отключение света. С помощью фонарика или пламени свечи можно устроить театр теней. Купите на этот случай музыкальные игрушки на батарейках с функцией проектора. Разучите потешки, коротенькие песенки, которыми сможете развлекать подрастающего малыша долгими зимними вечерами.

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