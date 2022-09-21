На случай отключения света узнайте, как развлечь ребенка в темноте. Это поможет не только интересно провести время, но и снимет с него напряжение

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Аудиальные игры и игры со словами

Война в Украине, к сожалению, продолжается. Впереди нас ждет непростая зима, когда возможны не только проблемы с отоплением, но и перебои с электричеством. Детский психолог Светлана Ройз предлагает родителям запасаться на этот случай не только фонариками и свечами, но и идеями, во что поиграть с детьми, если вдруг свет отключать. Ведь страх темноты – это, с одной стороны, возрастной страх у детей. С другой, – одно из последствий хронического стресса и травматизации. Для того чтобы поддержать ребенка, чтобы не допустить обострения его состояния, мы можем предложить игры. Это самый простой способ трансформировать напряжение. Предлагаем вашему вниманию идеи игр в темноте от Светланы Ройз.

1. Петь хором;

2. Играть на музыкальных инструментах;

3. Играть на воображаемых музыкальных инструментах. Издавать звуки, словно стучимся в литавры, бьем в барабаны, играем на скрипке;

4. «Тарабарский язык». Говорить друг с другом на «тарабарском языке», то есть придуманном, пытаясь по интонации угадать, о чем говорит каждый;

5. Вместе говорить скороговорки;

6. Играть в «белые хвастуны». А именно, кричать: «А я…!!!» и рассказывать о том, что действительно умеем и что удалось; "Alias". Угадывать слово по описанию. Однако важно не называть самое слово;

7. Рассказывать истории на тему;

8. Рассказывать что-нибудь, чтобы уложиться в одну минуту; «Голоса животных». Кто-то издает звук – другие угадывают. Кто угадал первый, становится ведущим;

9. Игра в слова. Следующий игрок называет слово последнюю букву слова предыдущего игрока;

10. «К счастью, к сожалению». Кто-то придумывает ситуацию, а игроки поочередно предлагают продолжение, начиная со слов «увы», а следующий игрок – «к счастью»;

11. «Искаженный телефон». Шепотом передавать слово друг другу. В конце узнаем, что услышал последний игрок;

12. "Сказка". Сочинить сказку, когда каждый говорит по предложению;

13. «Наоборот». Говорить слова наоборот, не записывая их. Например, «стена» – «анетс»;

14. "Я загадал". Рассказать о загаданном слове, не называя его. Например, «Я загадал — белый, холодный, скрипит под ногами, тает…»; Загадать предмет. Все остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые ведущий может ответить только «да» или «нет»;

15. Рифма. Назвать четыре (или два) случайных слова, к которым нужно найти рифму или придумать стихотворение на 4 строки;

16. "Буква". Назвать слова только на заданную букву. Вариант для взрослых: назвать слова на загаданную букву, которую можно положить в трехлитровую банку;

17. Ищем сходство. Назвать два случайных слова, а другие должны угадать, чем они могут быть похожи;

18. «Волшебный язык». Для детей, которые учатся разбирать слова на слоги, можно говорить слова, добавляя дополнительный слог «жи», «ма» или «хрю».

19. «Дураки». Сочинять начало предложения, к которому нужно придумать абсолютно «приглушенное» и нереальное продолжение.

20. Найти ассоциации. Один игрок называет слово, следующий – свою ассоциацию к этому слову. Детям можно объяснить так: «Первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово»; «Это слово умеет…». Описать слово его «умениями»;

21. «Слово, которого нет». Сочинять слова, которых не существует и что они могли бы означать языком инопланетян.

Запаситесь светящимися в темноте игрушками freepik.com

Телесные игры

Важно прикасаться к ребенку, только предупреждая его и когда получите разрешение. Помните, что во тьме ощущение прикосновений будет восприниматься усиленно. Для контакта с телом могут потребоваться пледы, чтобы накрыться и ощущать большую безопасность, леденцы, которые можно рассасывать, чтобы чувствовать вкус, жевательные резинки, вода, а также игрушки, которые можно сжимать в руках, «поп-ит».

Телесные игры могут быть следующие.

22. «Азбука Морзе». Передавать простые слова прикосновениями. Однако заранее нужно выучить несколько букв;

23. «Круг любви». Взяться за руки, игроки должны осторожно сжать ладонь сидящему за ними по часовой стрелке.

24. «Волшебные прикосновения». Представить, что тело – это музыкальный инструмент. И любая часть тела исполняет определенный звук. Тогда прикасаться к ребенку ладонью, чтобы она пела, мурлыкала, кукурекала и т.п.;

25. Отбивать ритм вместе. Это может быть знакомая песня, также можно создавать общий ритм (например, дождя), предлагать стучать ритм зубами, щелкать языком, отбивать ладонью, ногами и т.п.;

26. Обнимать друг друга и целовать разными объятиями и поцелуями (для родителей и детей). А именно, оранжевыми, клубничными, радужными, квадратными и т.д.

27. Танцевать под воображаемую мелодию или под пение песен; Передавать предмет в кругу, когда у игроков закрыты глаза. Тогда — прикасаться к нему и угадывать, что это, или предлагать, как его можно использовать;

28. «Прикосновения – незнакомцы». Касаться ладоней ведущего только приятными прикосновениями, чтобы ведущий угадал, кто касается;

29. Представить, что попал на новенькую планету, на которой нет обычного света. А потом представить, как на ней можно адаптироваться;

30. Сделать себе избушку из подушек и одеял; Если пространство знакомо и безопасно, играть в «бабу куцу». Тогда ведущий должен поймать игроков, хлопающих в ладони.

Театр теней поднимет настроение у любого ребенка freepik.com

Если есть фонарик

31. Играть в теневой театр руками. Создавать руками разные фигурки; Играть в теневой театр, используя игрушки. Надо подсвечивать их, чтобы была тень;

32. Сделать проектор из стаканчика и пленки;

33. Смотреть сквозь дуршлаг на «звезды».

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