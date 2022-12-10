Какую еду и напитки положить в тревожный рюкзак ребенка: советы диетолога
Читайте также: Ядерная опасность: что рассказать ребенку и положить в его тревожный рюкзачекИз-за войны в Украине наши дети проходят недетские испытания. Им приходится часами сидеть в укрытиях во время воздушной тревоги. Поэтому в их тревожных рюкзачках всегда должен быть запас продуктов и питья, чтобы не сидеть голодными и не испытывать жажду. Эксперт Минздрава, врач-диетолог Олег Швец рассказал, какие продукты и напитки должны быть в детских тревожных рюкзачках.
Напитки
Для детей младшего школьного возраста следует положить 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям постарше – 1,5-2 литра.
Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 мл/сут; пастеризованные молочные напитки – 400-500 мл/сут.
Консервированные продукты
- бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 г в сутки;
- консервированные фрукты – 200 г/сут;
- мясные консервы с кашей – 300 г/сут;
- рыбные консервы – 200 г на двое суток;
- сгущенка – 200 г на двое суток.
Цельнозерновые продукты, орехи и семена
- несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50-100 г в день;
- хлеб цельнозерновой – 50-100 г в день;
- батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30-60 г в день;
- орехи или семена – 50 г в день.
Овощи и фрукты
- Очищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200-300 г в день;
- вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100-200 г в день.
Сухие продукты
- сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна-две порции в день;
- сухофрукты – 50-100 г в день;
- чай – один-два пакетика в день.
Обработанные мясные изделия и сыр
- колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 г в день;
- твердый творог – 50 г в день.
Сладости
- сахар или мед – до 25 г в день;
- шоколад – до 25 г в день.
Такой перечень продуктов является обобщенным, а их количества усредненными. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.
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