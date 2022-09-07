Песня "Крокуй до укриття" имеет терапевтический эффект. Она помогает ребенку, который слышит сирену, успокоиться. Полный текст песни

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Сейчас много возвращается домой детей из городов, сел, где вообще не было слышно сирен. Или приезжают из-за границы. Детки пошли в школы и садики, где рядом с ними нет родителей, возле которых они чувствуют себя более защищенными. Чтобы детям было спокойнее во время того, как воют сирены, психолог Светлана Ройз написала песню «Шагай к укрытию». Она, по словам автора, имеет терапевтический эффект.

«Для того чтобы вывести человека из шокового состояния или помочь в тревоге, нужно направить активность, помочь в контроле за дыханием, дать возможность растянуть спазмированные мышцы, выпить воды, почувствовать контакт с телом, вернуть контакт с реальностью. Эта короткая песня - ритмом, каждым предлагаемым действием (это все практики, которые используют травматерапевты), именно для этого и создана», – объясняет психолог.

Также она отметила, что в песне практически нет наречий, только глаголы, чтобы не перевозбуждать лимбическую систему, а именно направлять активность. И идти к укрытию или безопасному городу.

«И важно – мы придаем новый смысл сигналам сирены: "Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює!» – акцентирует Светлана Ройз.

Эту песню можно петь, можно делать не все, какие-либо движения.

И в конце – выкрикивать: «Слава Україні, героям слава!»

Песня "Крокуй до укриття" имеет терапевтический эффект/фото yutobe

Как рождалась песня

Светлана Ройз поделилась воспоминаниями о том, как появилась на свет эта песня.

«Однажды после записи курса для учителей я проснулась с мыслью, что нам не хватает совсем простого, практичного инструмента для детей, нужна песня. Написала быстро слова. Связалась с прекрасным другом Александром Сидоренко (Фоззи). Саша сказал: «Круто, но мы же сегодня едем в тур». И через 2 часа они с Олегом Михайлютой (Фаготом) прислали мне готовый трек!!! Представьте, через 2 часа готова песня», - вспоминает Светлана.

А потом она обратилась к гениальному Александру Корешкову, который и сделал клип. А друзья ТНМК - "Зернышко" записали свою партию.

Так, благодаря этому замечательному сотрудничеству у украинских детей появилась песня, которая помогает им успокоиться во время сирен.

Текст песни

Коли сирени чуєш –

То ЗСУ працює!

Коли сирени чуєш –

То ЗСУ працює!

Коли сирени чуєш

– То ЗСУ працює!

Вушка розітри!

Так!

Руки догори!

Так!

До сонця потягнись!

Так!

Живота торкнись!

Так!

Раз! Два! Три!

Свої речі ти бери!

За дорослими крокуй

І свої кроки рахуй!

Раз! Два! Три! Чотири!

Раз! Два! Три! Чотири!

Бува так у житті: Ми з тобою в укритті,

Зроби ковток води!

Так!

Повільний видих - вдих!

Руками потряси!

Так!

Крапельки струси!

Так!

Про свою безпеку дбай!

ЗСУ допомагай!

Про свою безпеку дбай!

ЗСУ допомагай!

Подивись наліво!

Подивись направо!

Слава Україні! Героям слава!

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