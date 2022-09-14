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Набирает обороты новый учебный год. Кто-то из украинских детей учится офлайн, кто-то онлайн. Но и в первом, и во втором случаях не обходится без сложностей. При встрече с ними ними, важно поддержать ребенка, стать его опорой. Ведь только тогда, когда он чувствует себя в безопасности, может спокойно развиваться и учиться.

Особенно непросто учащимся начальных классов. Ведь со многими проблемными ситуациями они встречаются впервые, и у них нет еще навыков их решения. Еще один важный момент – их нервная система еще не так зрела, как у более старших детей. Поэтому таким деткам тяжелее реагировать на сложности в обучении.

Как правильно поддерживать ребенка в учебе? По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, в рамках «Национальной программы психического психического здоровья и психосоциальной поддержки», эксперты телеграмм-канала «Поддержи ребенка» дали рекомендации родителям, что нужно делать для сохранения и повышения мотивации к обучению у школьников начальных классов. 

Для психического здоровья ребенка важны прогулки на свежем воздухе
Для психического здоровья ребенка важны прогулки на свежем воздухе
freepik.com

12 советов, как поддержать ребенка во время учебы

1. Проявляйте интерес к обучению ребенка (разговаривайте об отношениях в школе, изучайте учебники, читайте книги ребенка и т.п.).

2. Не пугайте трудностями, которые могут возникать во время обучения.

3. Не подменяйте собой учителя (не требуйте от ребенка больше, чем ему задано; не давайте противоречивые с учителем знания и умения).

4. Контролируйте время (не более 2 часов на подготовку уроков или с перерывом 30-40 мин перед следующим периодом умственной работы) и качество выполнения домашнего задания (совместно решайте трудные ситуации, но не вместо ребенка).

5. С уважением говорите о школе, учителях, одноклассниках в присутствии ребенка и с ним.

6. Обсуждайте жизненные планы и мечты, определяйте их связь с результатом обучения.

7. Личным примером стимулируйте ребенка к обучению (рассказывайте об интересных и обучающих историях из своей школьной жизни, показывайте сохраненные фотографии, грамоты, аттестаты и дипломы).

8. Выслушивайте мысли и собственные ощущения ребенка об обучении, эмоционально поддерживайте его.

9. Создайте условия защищенности и любви для чувства уверенности и безопасности ребенка во время обучения.

10. Общайтесь с учителями, показывая ребенку заинтересованность в его деятельности (успешности, общении, поведении).

11. Обсуждайте с ребенком положительную информацию, которую принесли с родительского собрания, а о негативной (в зависимости от его характера и степени правонарушения) можно умолчать или спокойно выясните мнение ребенка.

12. Разрешите ребенку общаться вне школы с одноклассниками и друзьями, не запрещайте общение с ними дома.

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