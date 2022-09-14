Если у вашего ребенка возникают сложности с обучением, его важно поддержать. Как это правильно делать, рассказали эксперты проекта "Поддержи ребенка"

Как правильно поддерживать ребенка во время учебы freepik.com

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Набирает обороты новый учебный год. Кто-то из украинских детей учится офлайн, кто-то онлайн. Но и в первом, и во втором случаях не обходится без сложностей. При встрече с ними ними, важно поддержать ребенка, стать его опорой. Ведь только тогда, когда он чувствует себя в безопасности, может спокойно развиваться и учиться.

Особенно непросто учащимся начальных классов. Ведь со многими проблемными ситуациями они встречаются впервые, и у них нет еще навыков их решения. Еще один важный момент – их нервная система еще не так зрела, как у более старших детей. Поэтому таким деткам тяжелее реагировать на сложности в обучении.

Как правильно поддерживать ребенка в учебе? По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, в рамках «Национальной программы психического психического здоровья и психосоциальной поддержки», эксперты телеграмм-канала «Поддержи ребенка» дали рекомендации родителям, что нужно делать для сохранения и повышения мотивации к обучению у школьников начальных классов.

Для психического здоровья ребенка важны прогулки на свежем воздухе freepik.com

12 советов, как поддержать ребенка во время учебы

1. Проявляйте интерес к обучению ребенка (разговаривайте об отношениях в школе, изучайте учебники, читайте книги ребенка и т.п.).

2. Не пугайте трудностями, которые могут возникать во время обучения.

3. Не подменяйте собой учителя (не требуйте от ребенка больше, чем ему задано; не давайте противоречивые с учителем знания и умения).

4. Контролируйте время (не более 2 часов на подготовку уроков или с перерывом 30-40 мин перед следующим периодом умственной работы) и качество выполнения домашнего задания (совместно решайте трудные ситуации, но не вместо ребенка).

5. С уважением говорите о школе, учителях, одноклассниках в присутствии ребенка и с ним.

6. Обсуждайте жизненные планы и мечты, определяйте их связь с результатом обучения.

7. Личным примером стимулируйте ребенка к обучению (рассказывайте об интересных и обучающих историях из своей школьной жизни, показывайте сохраненные фотографии, грамоты, аттестаты и дипломы).

8. Выслушивайте мысли и собственные ощущения ребенка об обучении, эмоционально поддерживайте его.

9. Создайте условия защищенности и любви для чувства уверенности и безопасности ребенка во время обучения.

10. Общайтесь с учителями, показывая ребенку заинтересованность в его деятельности (успешности, общении, поведении).

11. Обсуждайте с ребенком положительную информацию, которую принесли с родительского собрания, а о негативной (в зависимости от его характера и степени правонарушения) можно умолчать или спокойно выясните мнение ребенка.

12. Разрешите ребенку общаться вне школы с одноклассниками и друзьями, не запрещайте общение с ними дома.

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