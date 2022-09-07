Стресса в жизни наших детей стало больше, и это хорошая почва для появления страхов. Как помочь ребенку, который боится, читайте в нашей статье.

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Из-за войны в Украине нервы на пределе не только у взрослых, но и у детей. Во-первых, они наше зеркало, а потому зеркалят, то есть повторяют наши эмоции. Во-вторых, и им жизнь бросает нешуточные вызовы. Кому-то приходится идти заграницей в школу, не зная языка. Кому-то бежать с урока в укрытие под вой сирен.

Увы, стресса в жизни украинских детей стало больше, и это благодатная почва для появления различных страхов. О том, что делать, если ребенок сильно боится, рассказала известный детский психолог Светлана Ройз.

12 практик для ребенка, который боится

1. Предложить ему представить, что вокруг него светящаяся сфера. Ладонями (пантомимой) вокруг себя выстраиваем границы. Все, что пугает, – остается за этим шаром. Она состоит из твоей собственной силы и нашей любви.

2. Предложить крепко сжать нашу руку. Сказать – в тебе столько сил, которые помогут справиться с любым страхом.

3. Возвращаем ребенка в ощущение «нынешнего» - просим коснуться нескольких разных по фактуре и температуре объектов, найти 2-3 объекта зеленого цвета (зеленый воспринимается как спокойный, безопасный), выпить воды, произнести «брррррррр», сделать какую-нибудь смешную рожу .

Нельзя высмеивать страх ребенка. Лучше обнимите его покрепче/freepik.com

4. Оттолкнуть страшный образ руками – отбросить его от себя со звуком.

5. Растереть ладони, положить на почки, растереть ладони, положить на ребра, затем растереть ладони и простучать свое тело, словно выбиваешь коврик.

6. Научить ребенка – что у него есть «волшебная кнопка», помогающая справиться со страхом - находится между мизинцем и безымянным пальцем.

7. Представить, что пугающее мы уменьшаем – до такого размера, что можно сжать в кулак, спрятать в спичечной коробке

8. Крикнуть громко: "Страх, уходи! Я тебя не боюсь!"

9. Добавить к пугающему образу какую-то смешную деталь (например, к образу злого человека – бантик, или огромные уши слона).

10. Если ребенка испугал образ, который он видел в мультфильме – кино – картинка страшного события – представь, что мы отправляем этот образ обратно в мультфильм. В мире мультфильм, видео. Хлопаем в ладони, будто «запечатывая» этот образ снова в мультфильме. Можно предложить – в воображении стереть этот образ резинкой.

Если ребенка испугал страшный сон – после пробуждения, как режиссеры – меняем сюжет

11. Если ребенка испугал звук – помассировать уши, обязательно сказать – это был звук (такой)…. Все уже обошлось. мы в безопасности.

12. Представить, что страх уменьшаем и кладем в сейф. Закрываем сейф на замок, перевязываем цепью, веревкой и отправляем куда-нибудь на дальнюю планету или под землю или океан.

Придумайте вместе с ребенком историю о его страхе/фото freepik.com

Как правильно поддержать ребенка, когда он боится

Когда ребенок говорит, что ему страшно – самый большой его страх, что его не примут, высмеют. Самый удивительный страх мы воспринимаем как реальный – он есть в реальности ребенка. и помогаем ребенку, не обесценивая его чувство. Если мы ей скажем – ничего страшного нет – она не перестанет бояться. Она останется со страхом наедине

Любая сложная ситуация может стать мостиком для близости.

Алгоритм:

Поддержка: Вместо слов – ты же велик, здесь нечего бояться (эти слова рациональны, звучат, как обесценивание) – ты выглядишь напуганным. Вижу, что тебе страшно.

Близость: Я с тобой (можно сказать словами можно обнять, взять на руки, взять за руку) чего ты боишься? – нам важно, чтобы ребенок от общего «я боюсь» перешел к конкретному

я боюсь тьмы, Я боюсь, что на меня нападут монстры, Я боюсь, что потеряюсь.

Когда мы знаем, что конкретно пугает ребенка, мы можем выбрать способ трансформации.

Нормализация: Знаешь, я боялась в твоем возрасте и даже сейчас иногда боюсь. Сейчас происходящее действительно страшно. Я точно знаю, что мы справимся.

Трансформация: (конкретные действия и практики) (которые уже есть выше).

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