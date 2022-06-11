Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, какие изменения ждут школьников в новом учебном году

1 сентября стартует новый учебный год. Каким он будет в условиях войны, будут ли учиться школьники офлайн и какие изменения ожидаются в школьной программе, рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире «Сніданку з 1+1».

По словам министра, вернуть детей в учебу очень важный аспект, однако, в первую очередь, это должно быть безопасно.

«Безопасность детей – это, прежде всего. Это я вам говорю не как министр, а как отец, понимая, что всем хотелось бы учиться офлайн. Два года ковида, война, потеря социализации. Позавчера было большое совещание… мы подчеркиваем, что должна быть обязательная проверка учебных заведений на наличие укрытия, безопасных прилегающих территорий, готовности локальных объектов систем оповещения и прочее. Это все касается именно территориальной ситуации безопасности, и мы полностью работаем с военными администрациями», — отметил министр.

Как заявляет Шкарлетт, Министерство образования не администрирует школы напрямую, принимать решения по обучению офлайн будут местные органы власти: руководители объединенных общин, руководители городов и военные администрации. Также после совещания с премьер-министром было решено подготовить рекомендательное письмо относительно начала нового учебного года и всех советов, которые должны быть соблюдены.

Кроме того, министр подчеркнул, что отчисление детей в случае посещения занятий в формате офлайн не предусмотрено. Кроме того, запланированы изменения в учебной программе по четырем предметам: защита отечества, зарубежная литература, мировая история и история Украины. Ведущие «Сніданку с 1+1» заинтересовались, уберут ли из школьной программы произведение «Война и мир» Толстого, на что Шкарлет ответил:

«На сегодняшний день работает комиссия по этим предметам, должна быть изучена содержательная структура каждого из произведений литературы, если там есть имперские восхваления агрессора – конечно, они все будут исключены. Но давайте это оставим экспертам, ведь отношение к стране-агрессору сегодня сверхчувствительно, особенно для тех, кто потерял своего ребенка во время войны. Мы изучим вопросы и обоснованно ответим, почему было принято такое решение».

Также в новом учебном году во всех звеньях системы образования будут введены основы противоминной деятельности. Планируемый показ специальных роликов, мультфильмов, в них появится и нынешняя звезда – пес Патрон, который превратится в лектора.

К сожалению, на оккупированных территориях местные власти вводят российскую программу и уничтожают украинскую историю. Со своей стороны, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала украинских учителей не сотрудничать с рашистами. Министр образования подчеркнул: вопрос сверхсложный, однако это не совсем компетенция Министерства образования и науки. Тем более если говорить об учителях, которые согласились сотрудничать с оккупационными властями. Сейчас это редкие случаи. К примеру, в Херсоне из 60 школ только две согласились сотрудничать.

Со своей стороны, министерство старается тщательно работать с каждой из оккупированных территорий, пытаясь сделать все, чтобы каждый учитель получал заработную плату.

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