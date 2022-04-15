Минздрав рассказал, как собрать аптечку для малыша и что в ней обязательно должно быть

Война в Украине продолжается, многие молодые мамы вынуждены покидать свои дома в поисках безопасного убежища далеко от дома. И первое, что они берут с собой после малыша, — это аптечка. Многие остаются дома, ведь активными боевыми действиями охвачена не вся территория Украины, но в доме каждой мамы должна быть дежурная аптечка со всем необходимым.

Сложнее всего молодым мамам, у которых малыши до одного года. Для многих это первый ребенок и непонятно, как его лечить, какие препараты необходимы. По мере взросления малыша «взрослеет» и аптечка, однако базовые препараты остаются. Информация, как собрать детскую аптечку, которую предоставил Минздрав Украины, будет очень полезной и для мамы первенца, и для тех, у кого в семье несколько детей.

фото: stockphoto.com. Аптечка должна быть с плотными стенками

Прежде всего нужно помнить, что для младенцев до года все препараты должны быть только в жидкостях — растворах, сиропах, каплях или свечах. Никаких таблеток или порошков быть в аптечке крохи не должно: малыш может ими попросту подавиться. Спреи для горла и носа допустимы для детей старше 1 года.

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Сама аптечка (корпус) должен быть с плотными стенками, которые защищают содержимое от света, влаги и ударов. В идеале это удобная переносная коробка либо мини-чемоданчик.

Важно обратить внимание и на дозировку: препараты должны предназначаться именно для младенцев до года (в них содержание действующего вещества ниже), либо строго следуйте инструкции по применению с указанием дозировки.

Кстати, такой популярный препарат, как йод, малышам до год противопоказан.

фото: stockphoto.com. Аптечка должна быть с плотными стенками

Обязательный набор в детской аптечке должен состоять из таких препаратов:

Противоаллергические препараты

Жаропонижающие и обезболивающие (на основе парацетамола или ибупрофена)

Капли для носа сосудосуживающие

Антисептики без спирта

Средство для регидратации (восстановления водного баланса в организме, чаще всего при интоксикации). Обычно такой препарат разводят водой.

фото: moz.gov.ua

Кроме препаратов обязательно положите в аптечку пластырь, пинцет, ножницы, перевязочный материал, одноразовые перчатки, термометр — электронный или бесконтактный, но не ртутный, жидкое мыло и стерильные шприцы разных размеров.

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Хорошо, если аптечек будет две — «дежурная», для повседневной жизни, и одна, которая всегда будет укомплектована на случай срочной эвакуации.