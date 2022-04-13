Ведущий «Голоса страны», шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов рассказал, как изменилась его профессиональная деятельность после полномасштабного вторжения России. Сейчас он активно занимается волонтерством, преодолевая тысячи километров и поднимает дух украинских воинов.

«Я уже чувствую себя профессиональным водителем, мы иногда сутки проводим за рулем. Ноги и руки затекают, но нужно рулить. Наша общественная организация «Союз предпринимателей кино и телеиндустрии», туда входит около 20 активных людей, делает масштабную работу. За последнее время передано огромное количество касок, бронежилетов, медикаментов… Мы уже собрали два медицинских автомобиля, полностью наполненных всем необходимым для наших бойцов, на очереди третий, который пойдет на Донбасс…», — прокомментировал ведущий.

Волонтерской деятельностью команда занимается в перерывах между концертами, которые проходят по всей Украине. Юрий Горбунов выступает вместе с другими популярными украинскими актерами и певцами для пришедших с передовой на ротацию солдат. Они говорят, что именно концерты позволили им за последнее время улыбнуться.

Шоумен также вспомнил, как узнал о войне со своей женой Екатериной Осадчей. Первый взрыв они услышали недалеко от своего дома уже в 4:30 24 февраля. Говорит, что старший сын пары – 5-летний Иван воспринимает события как «что-то в нашей стране произошло».

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая пресс-служба

«Мы пытались ему объяснить, что это временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои 5 лет никогда не играл ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно… мы даже когда ездили на море, я предлагал ему купить водяной пистолет, а он не захотел. Сейчас, когда он смотрит в телевизор, говорит «Папа, а чего это так все случилось? Кто это так с нами сделал?». Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не станет и наступит мир», – рассказал ведущий в эфире «Завтрака с 1+1».

Горбунов понимает, что впереди страну ждет восстановление, которое будет делать весь украинский народ вместе. Однако подчеркивает: нужно будет усыновлять и удочерять детей, которые остались без родителей. Ведущий не исключает, что, возможно, на такой шаг пойдет и его семья:

«Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем».

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