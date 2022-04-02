ЮНИСЕФ и МВС Украины дали советы

Как обезопасить себя и детей за границей Getty Images

Из-за военных действий на территории Украины многие граждане выехали за границу. Несмотря на то, что в странах Европы украинцам очень помогают волонтеры и обычные граждане, столкнуться с мошенниками все же вполне реально. Как обезопасить себя и детей за границей, рассказали в ЮНИСЕФ и МВС Украины.

Правила безопасности за границей женщин и детей:

Позаботьтесь о документах: сделайте фото всех паспортов и свидетельств о рождении детей. Копии сохраните в электронной почте, чтобы иметь к ним доступ.

Не отдавайте документы незнакомым людям, не оставляйте их в залог.

Встречайтесь с незнакомыми людьми в людных местах.

Будьте в контакте с ребенком постоянно, не оставляйте детей с незнакомыми людьми.

Обсудите с ребенком план действий на случай, если он потеряется.

Доверять можно только официальным представителям власти, государственных или международных организаций, волонтерам.

Положите в карман детской одежды записку с указанием информации о ребенке и ваших контактов.

Пользуйтесь официальными источниками информации для получения помощи. Это могут быть: официальный сайт посольства и консульства Украины в стране вашего пребывания, их представительства в социальных сетях; миграционные службы и международная организация по миграции; министерство иностранных дел и внутренних дел и управление социального обеспечения и страхования в странах пребывания.

Если вы или ваш ребенок попали в опасную ситуацию, позвони в местные экстренные службы или посольство Украины. Линия экстренной помощи в ЕС – 112.

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