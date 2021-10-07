Как выглядит супруга знаменитого украинского актера

Популярный украинский актер и судья юмористического проекта «Лига смеха» Станислав Боклан очаровал подписчиков новой публикацией. На своей странице в Инстаграм 61-летний Народный артист поделился кадром из недавней фотосессии.

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На черно-белом снимке Боклан запечатлен в обнимку со своей женой, актрисой Натальей Натальей Клениной. Пара вместе уже около 35 лет. Автором романтического фото супругов стала фотограф Ксения Твердохлеб.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под трогательным кадром Боклана и Клениной. «Ничего более трогательного и искреннего, не видел», «Зрелая красота людей и отношений», «Красивая пара», «Чудесное фото! Вы замечательная пара!», «Как это красиво. Такая теплота от этого фото», — написали читатели Инстаграм-страницы Станислава.

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