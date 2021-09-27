Певица продемонстрировала упражнения, которые делает во время тренировки в спортзале

Известная украинская певица, фотомодель и актриса Даша Астафьева открыла подписчикам секрет своей стройной фигуры. 35-летняя звезда продемонстрировала, как усердно трудится в спортзале.

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На своей странице в Инстаграм звезда Playboy обнародовала ролик, где она в обтягивающем наряде под известный хит Minelli - Rampampam делает упражнения, которые помогают ей всегда быть в форме. В ролике Даша разными способами качала пресс, стояла в планке и даже поднимала штангу.

Поклонники знаменитости признались, что восхищаются ее целеустремленностью. «Вы молодец, а мне так сложно себя заставить заниматься спортом», «Вы мой идеал», «Вечно можно смотреть!», «Красотка. Дальше-больше», «Фигура бомбезная», «Не перестаю Вами восхищаться», — пишут пользователи Сети.

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