Певица является хозяйкой двух собак породы шиба-ину

Популярная украинская певица, фотомодель и актриса Даша Астафьева в интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя» рассекретила, что у ее собак породы шиба-ину Чичико и Луны есть собственная няня.

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Из-за загруженного рабочего графика артистка не может много времени проводит с питомцами, поэтому она наняла помощницу Катю. Даша призналась, что даже ревнует, ведь ее домашние любимцы прикипели к этой девушке.

Осадчая очень удивилась, услышав, что у животных тоже может быть няня. Но Астафьева в свою очередь добавила, что старается каждый день старается находить четыре часа свободного времени на то, чтобы погулять с питомцами.

«Два часа утром, два часа вечером. Благодаря нашей няне, чуть-чуть могу отдохнуть. У нас есть няня Катя. Они очень ее любят. Я иногда ревную, что они так любят Катю», — поделилась модель.

Отметим, что собак певица приобрела вместе со своим экс-бойфрендом Артемом Кимом. Однако после расставания мужчина позволил бывшей девушки забрать собак в ее киевскую квартиру. До этого пара и их песики жили в загородном доме.

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