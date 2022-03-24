Артистка призналась, что даже не смогла посетить похороны из-за войны

В семье украинской певицы и модели Даши Астафьевой случилось горе — умерла ее бабушка. Из-за активных военных действий певица даже не смогла попрощаться с близким человеком.

«Пожалуй, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фото... Бабушка в гробу... Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно в церкви помогала. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но, чтобы так...» — сказала Даша в интервью ведущей Наталье Влащенко.

Отметим, что певица Даша Астафьева осталась в стране, несмотря на войну и помогает защитникам и гражданскому населению, готовит еду.

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