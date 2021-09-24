«Марафон для всех»: в Киеве приглашают пробежать за марафонца жизни
2 октября в столице состоится «Марафон для всех», на котором каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за марафонца жизни — человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или других жизненных обстоятельств, однако заслуживает медали благодаря своему несокрушимому характеру и силе воли. Регистрация на забег бесплатная.
Время и место старта — 2 октября, 15:00, улица Крещатик, 24. Стартовые наборы будут выдавать на локации с 09:00 в тот же день. Если участники не из Киева, они также могут присоединиться онлайн к особому забегу в любой точке Украины. Им стартовые наборы «Новая Почта» отправит за несколько дней до марафона.
Чтобы преодолеть дистанцию вместо того, кто мечтает об этом, но не может бегать, надо заполнить заявку до 28 сентября.
28 сентября набор участников завершится и будут определены пары. А 2 октября бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут.
- Что: первый «Марафон для всех» в офлайн-формате
- Где: город Киев, улица Крещатик, 24
- Когда: 2 октября, 15:00
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