2 октября в столице состоится «Марафон для всех», на котором каждый желающий сможет преодолеть дистанцию ​​в 1 километр за марафонца жизни — человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или других жизненных обстоятельств, однако заслуживает медали благодаря своему несокрушимому характеру и силе воли. Регистрация на забег бесплатная.

Время и место старта — 2 октября, 15:00, улица Крещатик, 24. Стартовые наборы будут выдавать на локации с 09:00 в тот же день. Если участники не из Киева, они также могут присоединиться онлайн к особому забегу в любой точке Украины. Им стартовые наборы «Новая Почта» отправит за несколько дней до марафона.

Чтобы преодолеть дистанцию ​​вместо того, кто мечтает об этом, но не может бегать, надо заполнить заявку до 28 сентября.

28 сентября набор участников завершится и будут определены пары. А 2 октября бегуны выйдут на дистанцию ​​с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут.

В Киеве состоится «Марафон для всех» пресс-служба

Что: первый «Марафон для всех» в офлайн-формате

первый «Марафон для всех» в офлайн-формате Где: город Киев, улица Крещатик, 24

город Киев, улица Крещатик, 24 Когда: 2 октября, 15:00

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