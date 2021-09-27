За эти средства будут приобретены функциональные кровати для детской реанимации Национального института имени Амосова

Благотворительный забег Kind Hearts Run, который состоялся в воскресенье 26 сентября, собрал 505 тысяч гривен! За эти средства будут приобретены функциональные кровати для детской реанимации Национального института имени Амосова, где ежегодно проводится около 700 операций для малышей с пороками сердца. Организаторы забега – БФ «Твоя Опора» и платформа Kind Challenge.

Всего в забеге на разных дистанциях приняло участие 272 человека, из них – 125 индивидуальных бегунов, 15 корпоративных команд и 32 участника присоединились к мероприятию онлайн.

«Ежегодно в Украине рождается около 3,5 тыс. детей с врожденными пороками сердца. При своевременном диагностировании и оперировании 99% таких детей выживают и живут полноценной здоровой жизнью. Но если проблему вовремя не обнаружить и не прооперировать, 95% случаев становятся летальными. Фонд «Твоя опора» уже 8 лет подряд помогает детям с врожденными пороками сердца. Сегодня мы хотим реализовывать интересные и веселые акции, развивать культуру благотворительности. Чтобы приобщались целые семьи, проводили весело время и, при этом, помогали спасать маленькие жизни. Именно поэтому Kind Hearts Run – это благотворительное мероприятие с правильной миссией. Ведь бег и скандинавская ходьба являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благотворительный бег способствует спасению детских сердец», — говорит Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя Опора».

Kind Hearts Run собрал 505 тыс. грн для спасения детских сердец пресс-служба

По словам основательницы проекта Kind Challenge Татьяны Гриневой, Kind Hearts Run – забег, который состоялся накануне Всемирного дня сердца, наполненный смыслами.

«Бег укрепляет сердечно-сосудистую систему. Чтобы считать себя бегуном, не нужно быть профессиональным атлетом. Ведь этот вид спорта доступен каждому. Именно поэтому мы объединили бег и благотворительность – ты бежишь дистанцию, поддерживая свое сердце, и, вместе с тем, поддерживаешь сердца детей. Таким образом, у тех, кто бегает, появился дополнительный смысл. А у тех, кто не бегает, появился смысл бежать», — отметила Татьяна Гринева.

Участники Kind Hearts Run вышли на разные дистанции. Так, 2 км пробежали 45 любителей бега, 5 км преодолело 110 спортсменов, а 10 км – 65 бегунов. Расстояние 2 км скандинавской ходьбой осилили 25 участников мероприятия, из которых 11 дети. Также 15 маленьких бегунов вышло на старт детской дистанции. Среди них – 7-летняя девочка, которая появилась на свет с пороком сердца и перенесла 5 операций.

Как рассказала мама девочки Ирина, проблемы с сердцем у дочери диагностировали внутриутробно, на 22-й неделе беременности.

«Сразу было непонятно и очень страшно. Еще тяжелее от того, что мы не знали, где искать нужную информацию, куда обращаться. В Украине не так много мест, где могут помочь детям с такими патологиями. Мы рассматривали возможность оперирования за рубежом – в Израиле, Германии и др.. Однако, как оказалось, у нас одни из лучших специалистов. Особенно те, которые работают с нестандартными пороками сердца. Таким образом, для нас Институт Амосова стал местом, где оперировали нашу дочь, спасая ее сердце – это было не одно хирургическое вмешательство, а пять. Сегодня дочери семь лет, и она пробежала свою дистанцию ​​ради спасения других маленьких сердец», — говорит мама спасенной девочки.

Kind Hearts Run собрал 505 тыс. грн для спасения детских сердец пресс-служба

«Бывают смерти детей через орфанные болезни, которые не поддаются лечению. Может быть трагический случай – авария, несовместима с жизнью травма и тому подобное. А у деток с врожденными пороками сердца есть реальный шанс на жизнь. Просто нужно вовремя диагностировать патологию и прооперировать. Действительно, для того, чтобы провести операцию, нужны не только специалисты. Любая операция имеет много составляющих. Особенно операция на сердце ребенка. Однако, оборудование, которое является буквально залогом спасения маленьких жизней, постоянно изнашивается, а из-за критического недофинансирования приобрести дорогую технику, инструменты, расходные материалы заведения самостоятельно не в состоянии. Для меня самая большая в мире несправедливость – это, когда ребенок умирает только потому, что у его родителей нет средств на необходимые медикаменты или на проведение операции. Тем более, что дети после этих операций живут полноценной здоровой жизнью», — комментирует Лера Татарчук.

Поэтому «Твоя Опора» занимается детьми с пороками сердца. В этом году фонд начал масштабный проект «Большое маленькое сердце», частью которого стал благотворительный забег Kind Hearts Run, приуроченный к Всемирному дню сердца.

«В Институте Амосова работают одни из лучших специалистов мира. Благодаря их профессионализму, процент послеоперационной смертности у нас ниже, чем в лучших кардиоцентрах Европы. Однако даже самый лучший кардиохирург не может выполнять операции без необходимых инструментов. Поэтому мы активно помогаем и призываем всех присоединятся. Сегодня фонд проводит благотворительные акции, которые дают возможность закупать современное оборудование и инструменты. Это оборудование в разы улучшает течение операций на маленьких сердечках», — подытожила основательница БФ «Твоя Опора».

Kind Hearts Run собрал 505 тыс. грн для спасения детских сердец пресс-служба

Отметим, что уже сегодня начинается подготовка к очередному Kind Hearts Run, который состоится 25 сентября 2022 года. Зарегистрироваться на забег по специальной цене можно будет в ближайшие дни.

Справка

Проект «Велике маленьке серце» — это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Цель проекта — собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Институте Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, восстановление и ремонт медицинского оборудования.

В рамках проекта уже состоялась серия благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе при поддержке Украинской Федерации Скандинавской ходьбы. А уже в сентябре пройдет совместный с платформой Kind Challenge благотворительный забег Kind Hearts Run и ряд других активностей, приуроченных ко Всемирному дню сердца.

К большому сбору также присоединились сеть лабораторий Синэво, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов NOVUS и Альфа-Банк. Они поддерживают проект «Велике маленьке серце» собственными благотворительными акциями.

В частности, партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация Скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMH Group. Информационный партнер - Ivona.bigmir.net.

На сегодня из нужных 36 миллионов собрано 1 410 000 грн. Сбор продолжается.

Узнать больше о проекте «Велике маленьке серце»

«Kind Challenge» — благотворительная платформа, организатор благотворительных забегов и популяризатор благотворительной культуры в Украине. На сайте kindchallenhge.net каждый может создать свою фандрейзинговую кампанию и, таким образом, помочь одному из более 50 украинских фондов или поддержать благотворительным взносом любую из уже существующих кампаний. С 2020 года на платформе было собрано более 5 млн грн и зарегистрировано более 1400 кампаний.

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