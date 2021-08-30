Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца

26 сентября, в воскресенье, БФ «Твоя Опора» и платформа Kind Challenge проведут благотворительный забег Kind Hearts Run, чтобы собрать 500 000 гривен на функциональные кровати для детской реанимации для Национального института имени Амосова. Здесь ежегодно проводится около 700 операций для малышей с пороками сердца.

Ежегодно в Украине рождается 5500 детей с врожденными пороками сердца. В условиях своевременного хирургического вмешательства 99,9% детей получают второй шанс на полноценную жизнь. Фонд «Твоя Опора» как раз занимается детьми с пороками сердца. В этом году фонд начал масштабный проект «Велике маленьке серце», частью которого стал благотворительный забег Kind Hearts Run, приуроченный ко Всемирному дню сердца.

Забег состоится на ВДНХ в Киеве, но можно принять участие с любой точки мира. Для этого нужно зарегистрироваться на определенную дистанцию ​​и выбрать вариант участия онлайн. Онлайн-участники получат свои медали по почте.

Доступные дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 500 метров для детей. По желанию можно не бежать, а преодолеть дистанцию ​​2 км скандинавской ходьбой. Палки для скандинавской ходьбы можно арендовать на месте. Партнером этой дистанции стала Украинская Федерация Скандинавской ходьбы.

Для регистрации на забег переходите по ссылке.

Стоимость участия при регистрации до 3 сентября — 500 грн для взрослых и 250 грн — для детей.

Для людей 60+ действует постоянная скидка на участие — 50% при регистрации на дистанцию ​​скандинавской ходьбы.

Кроме того, каждый желающий может инициировать на платформе "Kind Challenge" собственный фандрейзинговых сбор в рамках Kind Hearts Run, как это сделала основательница БФ "Твоя Опора" Лера Татарчук.

О проекте «Велике маленьке серце»

«Велике маленьке серце» — это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Цель проекта — собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Институте Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, восстановление и ремонт медицинского оборудования.

В рамках проекта уже состоялась серия благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе при поддержке Украинской Федерации Скандинавской ходьбы. А уже в сентябре пройдет совместный с платформой Kind Challenge благотворительный забег Kind Hearts Run и ряд других активностей, приуроченных ко Всемирному дню сердца.

К большому сбору также присоединились сеть лабораторий Синэво, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов NOVUS и Альфа-Банк. Они поддерживают проект «Велике маленьке серце» собственными благотворительными акциями.

В частности, партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация Скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMH Group. Информационный партнер – Ivona.bigmir.net.

На сегодня из нужных 36 миллионов собрано 1 410 000 грн. Сбор продолжается. Узнать больше о проекте можно на сайте hearts.help.

О «Kind Challenge»

«Kind Challenge» — благотворительная платформа, организатор благотворительных забегов и популяризатор благотворительной культуры в Украине. На сайте kindchallenhge.net каждый может создать свою фандрейзинговую кампанию и, таким образом, помочь одному из более 50 украинских фондов или поддержать благотворительным взносом любую из уже существующих кампаний. С 2020 года на платформе было собрано более 5 млн грн и зарегистрировано более 1400 кампаний.

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